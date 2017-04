Pronostici Serie B/ Novara Perugia e Benevento Vicenza, le scommesse sugli anticipi della 37^ giornata

Pronostici Serie B, La formazione del Benevento (LaPresse)

PRONOSTICI SERIE B, LE SCOMMESSE SUGLI ANTICIPI (OGGI 37^GIORNATA) – Il campionato di Serie B torna protagonista questo venerdi 21 aprile 2017 con la 37^ giornata della regular season, che prevede solo due incontri per oggi. Il primo fischio di inizio è atteso al Piola alle ore 19.00 in punto per la partita Novara Perugia, seguito poi alle ore 21.00 da quello tra Benevento e Vicenza, in programma al Ciro Vigorito: gli altri 9 incontri messi in calendario si disputeranno invece domani, senza ulteriori posticipi. Andiamo quindi a vedere i pronostici stilati dalla nostra redazione, elaborati facendo attenzione nella lettura dei molteplici dati, con l’obbiettivo di prevedere l’esito finale degli incontri in programma.

Pronostico Novara Perugia (Ore 19.00) – Il match al Piola che apre la 37^ giornata di Serie B appare molto difficile da interpretare, dato che sono appena 3 i punti che separano le due compagini in campionato (separate però di fatto da 4 posizioni). Lo storico recente consegnerebbe ai piemontesi il titolo di favoriti, come lo stato di forma ma in maniera molto lieve; il Novara negli ultimi 5 incontri ha raccolto 1 vittorie e due sconfitte, mentre i gironi hanno raccolto 3 pareggi e un solo insuccesso. Sia i piemontesi in casa che gli umbri in trasferta comunque hanno raccolto diversi dati interessanti per cui un pareggio al Piola non pare impossibile sulla carta. Pronostico pareggio

Pronostico Benevento Vicenza (Ore 21.00) - Per determinare il favorito del match di anticipo della 37^ giornata della cadetteria gioca un ruolo fondamentale al Vigorito le rispettive posizioni ricoperte in classifica. Gli stregoni infatti paiono forti sia del fattore campo che della quarta piazza occupata al momento con 54 punti, mentre i vicentini possono vantare il 19^posto in piena zona pericolosa e 17 punti da recuperare. Poco ci dicono i numeri relativi lo stato di forma, non dei migliori per entrambe le compagini: negli ultimi 5 incontri disputati il Benevento ha raccolto solo due successi, mentre il Vicenza ha realizzato tre sconfitte e un pareggio nel medesimo periodo. Pronostico: vittoria dei padroni di casa.

