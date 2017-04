Real Madrid avversario Juventus?/ Semifinale da strappare a Zizou (Sorteggio Champions League 2017)

Il Real Madrid, potenziale avversario della Juventus nella semifinale di Champions League (Foto LaPresse)

REAL MADRID AVVERSARIO JUVENTUS: DOPO IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINALE, OGGI 21 APRILE 2017) - Il Real Madrid potrebbe essere una delle avversarie della Juventus nel sorteggio delle semifinali di Champions League 2016-2017. I blancos sono forse il grande spauracchio nell’urna di Nyon: non soltanto perchè sono campioni in carica, anche perchè hanno la rosa migliore a livello di nomi e hanno ormai raggiunto consapevolezza nei loro mezzi. Affrontare il Real Madrid non è mai un bell’affare: lo sa bene anche il Bayern Monaco, che nei quarti di finale ci ha perso in casa prima di venire stritolato al Bernabeu (anche in virtù di qualche decisione arbitrale sfavorevole). Tuttavia la Juventus può contare sulla tradizione favorevole: il Real Madrid di fatto è sempre stato battuto negli ultimi anni, a cominciare dal quarto di finale della stagione 1995-1996 quando i gol di Del Piero e Padovano, a Torino, ribaltarono la rete con cui un giovane Raul aveva portato i blancos alla vittoria.

Da quell’episodio la Juventus non ha più sbagliato: certo a Madrid ha perso in più di un’occasione, ma ha sempre portato a casa la qualificazione. Due volte è successo in semifinale: nel 2003, con le reti di Trezeguet, Del Piero e Nedved (era il Real Madrid di Vicente Del Bosque) e soprattutto nel 2015, quando Massimiliano Allegri al primo anno sulla panchina bianconera condusse la Juventus alla finale di Berlino in virtù del pareggio di Madrid firmato dal grande ex Alvaro Morata (che ora è tornato alla Casa Blanca).

I pregi del Real Madrid li abbiamo già elencati: un albo d’oro che fa impressione, una rosa infinita e piena di campioni, la presenza di Cristiano Ronaldo che è diventato il primo - e unico - giocatore a segnare almeno 100 gol nelle coppe europee, e che nei quarti ha segnato 5 dei sei gol realizzati dalla squadra (per un totale di 7 nel torneo). Ci aggiungiamo la tranquillità per aver vinto o quasi la Liga, così come la consapevolezza di essere sempre e comunque, se non altro nell’immaginario collettivo, la squadra da battere e quella a cui si guarda se si vuole arrivare ad essere grandi.

Il difetto? Forse Gareth Bale e Karim Benzema stanno vivendo una stagione sotto tono, certi reparti non sono così “lunghi” (per esempio la difesa) e, come già accennato, contro la Juventus c’è una sorta di timore che deriva dai risultati, perchè i bianconeri sono una squadra che è stata capace anche di andare a vincere in casa del Real Madrid (nel giorno della famosa ovazione ad Alex Del Piero) e dunque sa come si fa.

© Riproduzione Riservata.