Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: si inizia con Novara Perugia (37^ giornata)

Risultati Serie B: il Benevento gioca uno dei due anticipi (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (37^ GIORNATA, 21 APRILE 2017) - Sei giornate al termine del campionato di Serie B 2016-2017: la trentasettesima si apre con due anticipi venerdì 21 aprile, alle ore 19 si parte con Novara-Perugia e alle ore 21 avremo Benevento-Vicenza. Al Piola una sfida playoff: il Novara è reduce da due ottime partite avendo pareggiato contro il Verona e vinto a Frosinone, ma il rischio per i piemontesi è quello di dover rimpiangere quel gol subito da Pazzini all’ultimo secondo.

Al momento infatti c’è un punto di distanza rispetto allo Spezia ottavo in classifica: la vittoria in quella partita contro il Verona avrebbe spinto il Novara al settimo posto, proprio ad nu punto di distanza da un Perugia che mantiene dunque la sua posizione nella griglia degli spareggi ma che dopo la striscia vincente è tornato a faticare, perdendo nettamente a Trapani e pareggiando senza gol contro l’Ascoli.

Con i tre punti gli umbri sarebbero quasi certi di arrivare ai playoff; senza, tornerebbero davvero a rischiare mentre il Novara d’altro canto può fare un passo importante per andare a prendersi quello che alla vigilia della stagione era considerato un obiettivo.

Il Benevento è in netto calo, e deve vincere per un motivo molto semplice: non dovesse farlo, e anche il Cittadella dovesse mancare la vittoria, Verona e Frosinone potrebbero mettere 10 punti tra loro e le quarte, il che significherebbe che i playoff non si giocherebbero e le prime tre andrebbero direttamente in Serie A. C’è ancora strada da fare tante cose possono cambiare, ma intanto la forbice si sta allargando perchè il Benevento non riesce più a tenere il passo.

Occasione da non perdere questa partita casalinga contro il Vicenza, che all’inizio della settimana ha dato il benservito a Pierpaolo Bisoli chiamando Vincenzo Torrente. Quartultimi in classifica, i veneti rischiano seriamente anche la retrocessione diretta in Lega Pro; al momento hanno un solo punto di vantaggio sulla Ternana e il trend è negativo, dunque non si possono fare sconti o calcoli e bisognerà provare a vincere senza se e senza ma.

RISULTATI SERIE B 2016-2017, 37^ GIORNATA

Venerdì 21 aprile

ore 19:00 Novara-Perugia

ore 21:00 Benevento-Vicenza

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 67

Verona, Frosinone 62

Benevento (-1), Cittadella 54

Perugia 53

Virtus Entella, Spezia, Carpi 51

Novara, Bari 50

Salernitana 49

Pro Vercelli 45

Avellino 44

Cesena 42

Ascoli 40

Trapani, Brescia 38

Vicenza 37

Ternana 36

Pisa (-4) 32

Latina (-2) 31

