Sorteggio Champions League 2017/ Uefa, diretta tv e streaming video: Juventus gioca con... (semifinale)

Sorteggio Champions League: quale squadra per la Juventus? (LaPresse)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE (SEMIFINALI), INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TABELLONE E CALENDARIO DELLE PARTITE (OGGI 21 APRILE 2017) - Alle ore 12 di venerdì 21 aprile va in scena l’ultimo sorteggio per la Champions League 2016-2017: quello che formerà l’accoppiamento delle semifinali, e che comprende Atletico Madrid, Monaco e Real Madrid oltre ovviamente alla Juventus, unica rappresentante italiana.

A questo punto del torneo tutte possono giocare con tutte; dunque ci sarà la possibilità del derby di Madrid - che peraltro ha rappresentato le finali 2014 e 2016 - e sono tre le potenziali avversarie della Juventus. La finale si disputerà sabato 3 giugno al Millennium Stadium di Cardiff; per quanto riguarda le date delle semifinali, sappiamo già che l’andata sarà il 2 e 3 maggio con il ritorno la settimana seguente.

Come già capitato ai quarti, la prima squadra estratta nell’accoppiamento sarà quella che giocherà la prima partita in casa; sulla carta avere il ritorno in trasferta è sempre stato considerato un vantaggio (tanto che agli ottavi il privilegio era riservato alle vincitrici del girone), ma in questa edizione di Champions League sulle 12 sfide ad eliminazione diretta abbiamo visto quattro squadre passare il turno con il ritorno fuori casa.

Tra queste la Juventus, che al Camp Nou ha completato l’eliminazione del Barcellona e che ora, qualificata per la seconda volta in tre anni alla semifinale di Champions League, guarda con fiducia alla sua prossima sfida. A proposito: delle quattro squadre che sono arrivate fino a questo punto tre avevano vinto il girone (i bianconeri, il Monaco e l’Atletico Madrid) e il solo Real Madrid era arrivato secondo (alle spalle del Borussia Dortmund), mentre i blancos restano in corsa per il bis, traguardo che da quando esiste questa formula non è mai stato centrato da nessuno.

Per il resto parlerà l’urna di Nyon: il sorteggio è ormai dietro l’angolo, trattandosi di quattro squadre sarà questione di una manciata di minuti ma l’abbinamento dei nomi potrebbe fare tutta la differenza del mondo nella corsa alla finale di Cardiff.

Il sorteggio delle semifinali di Champions League 2016-2017 verrà trasmesso in diretta tv dai canali della pay tv del digitale terrestre, che ha l’esclusiva per la stagione di coppa: appuntamento quindi su Premium Sport e Premium Sport HD 2, ricordando che la diretta streaming video sarà disponibile con l’applicazione Premium Play, che non comporta costi aggiuntivi e permette di seguire la programmazione anche su PC, tablet e smartphone. Con gli stessi supporti digitali potrete anche collegarvi con il sito ufficiale della Uefa che come sempre trasmetterà il sorteggio in diretta.

C'è però una bella notizia anche per tutti coloro che non fossero abbonati a Premium: il sorteggio delle semifinali infatti sarà trasmesso anche da Italia 1 e dunque potrà essere seguito in chiaro per tutti. Qui la diretta streaming video è disponibile accedendo a Video Mediaset e scegliendo il canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL SORTEGGIO DI CHAMPIONS LEAGUE

© Riproduzione Riservata.