Sorteggio Europa League 2017/ Uefa, diretta tv e streaming video: gli accoppiamenti (semifinali)

Quali semifinali usciranno dal sorteggio di Europa League? (Foto LaPresse)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE (SEMIFINALI), INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TABELLONE E CALENDARIO DELLE PARTITE (OGGI 21 APRILE 2017) - Venerdì 21 aprile alle ore 13 ci sarà il sorteggio delle semifinali di Europa League 2016-2017: quattro squadre per due sfide in andata e ritorno, che si disputeranno giovedì 4 e giovedì 11 aprile. A questo punto del torneo non ci sono più paletti (era già stato così a partire dagli ottavi) e come sempre la squadra che verrà estratta per prima dall’urna sarà quella che giocherà la partita di andata in casa; ricordiamo che la finale di Europa League si giocherà il prossimo 24 maggio alla Friends Arena di Solna (in Svezia) e che la squadra che la vincerà avrà la qualificazione diretta alla prossima Champions League, secondo il cambio della regola entrata in vigore lo scorso anno. Nessun paletto significa che tutte possono giocare con tutte: a differenza dei sorteggi della fase a gironi e di quello dei sedicesimi di finale (primo turno ad eliminazione diretta) nell’urna di Nyon non saranno inserite teste di serie.

Le squadre che entrano oggi nell'urna sono Manchester United (Inhilterra), Celta Vigo (Spagna), Ajax (Olanda) e Lione (Francia). La favorita? Sicuramente il Manchester United, ma poche cose si possono dare per scontate nelle semifinali di Europa League perchè per quello che si è visto ai quarti l'equilibrio regna sovrano, e anche quanto si era potuto tracciare all'andata, in termini di rapporti di forza, è stato spazzato via al ritorno.

Chiaramente i Red Devils hanno una marcia in più che deriva dal blasone, lo stadio in cui giocano, l'allenatore e la rosa; vero è anche che hanno sofferto tantissimo agli ottavi e stavano per fare la frittata contro l'Anderlecht, qualificandosi soltanto ai supplementari e, per di più, con Zlatan Ibrahimovic che si è divorato due gol e il supplementare non lo ha nemmeno giocato, uscito per un infortunio qualche minuto prima. Squadra che se giocasse con la consapevolezza dei propri mezzi probabilmente vincerebbe l'Europa League in carrozza, e invece al momento non ha espresso tutta la sua superiorità.

Attenzione anche all'Ajax: i Lancieri si sono quasi suicidati nella partita di ritorno contro lo Schalke 04, sono stati costretti ai supplementari dopo aver dominato la gara di andata (dove avrebbero meritato di segnare almeno cinque o sei gol) ma dopo aver subito anche il terzo gol dai tedeschi sono riusciti a mettere la palla in porta. Per quello che si è visto nella doppia sfida qualificazione meritata, e adesso l'Ajax può arrivare in fondo a patto però di confermare la sua grande qualità a dispetto dell'inesperienza dettata dalla bassissima età media.

C'è poi il Celta Vigo, che festeggia la prima semifinale nella sua storia: vada come vada è già un grande successo, ma la formazione galiziana ha dimostrato di avere una rosa che può puntare al titolo. Contro il Genk di fatto non ha mai sofferto, riuscendo all'andata a effettuare una rimonta di pura voglia ed energia per poi controllare senza alcun problema la sfida giocata in Belgio. Sarà un cliente scomodo per tutti, anche se magari paga qualcosa rispetto ad altre (sicuramente al Manchester United).

Prima semifinale in Europa League per il Lione: i transalpini hanno avuto bisogno di una sequenza di 16 rigori per avere ragione del Besiktas in una partita pazzesca a Istanbul, dopo che avevano ribaltato negli ultimi minuti vincendo al Parc Olympique Lyonnais. Attenzione alla squadra di Bruno Génésio, unica superstite tra le otto che erano arrivate dalla Champions League: contro Az Alkmaar e Roma ha mostrato ottima qualità offensiva, contro il Besiktas ha tenuto con i nervi e avrebbe anche potuto vincere prima dei rigori. Forse, dopo il Manchester United, la vera favorita.

Il sorteggio delle semifinali di Europa League 2016-2017 non verrà trasmesso in diretta tv; ci sarà però la possibilità di seguire la cerimonia di Nyon in diretta streaming video, e dunque anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Come di consueto infatti l’appuntamento è sul sito ufficiale della Uefa.

