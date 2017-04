La formazione del Manchester United (LaPresse)

VIDEO MANCHESTER UNITED ANDERLECHT (2-1 dts): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017) - Ci sono voluti i tempi supplementari per stabilire chi sarebbe stato tra Manchester United e Anderlecht ad accedere alle semifinali di Europa League 2016-2017, al termine dei 210 minuti passano i Red Devils che dopo l'1-1 dell'andata passano al ritorno per 2 a 1, ma non è stata affatto una passeggiata di salute per la squadra di Mourinho che nel corso della gara ha perso per infortunio prima Rojo e poi, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic che è caduto male sul ginocchio ed è uscito dal campo molto dolorante, sorretto a malapena da un massaggiatore, si teme la rottura del legamento crociato e soprattutto un lungo stop per lo svedese dopo un'annata in cui, nonostante i 36 anni, si era comunque rivelato decisivo in più occasioni regalando la Community Shield e la Coppa di Lega al Manchester United. Alla formazione di Weiler va comunque reso l'onore delle armi per aver comunque lottato alla pari contro i Red Devils, sulla carta i grandi favoriti per la vittoria finale. Anche dalle statistiche emerge chiaramente come sia stato un match che ha regalato tanti capovolgimenti di fronte, ben 9 tiri in porta per i padroni di casa che sulla loro strada hanno trovato il portiere Ruben che in più occasioni ha tenuto a galla i suoi consentendo ai belgi di potersela giocare fino all'ultimo. Tra l'altro, esattamente come all'andata, ad aprire le marcature è stato l'armeno Mkhitaryan e poi gli ospiti sono riusciti a rimontare, questa volta con Hanni che ha trovato il tap-in vincente dopo la traversa di Tielemans. Poteva essere la serata a Pogba che invece si è visto annullare un gol e in rovesciata non è riuscito a inquadrare la porta, e invece è stata la serata di Rashford che dopo l'esterno della rete e tante occasioni gettate al vento alla fine firma il gol decisivo, quello della qualificazione, che consente ai Red Devils di andare avanti.

VIDEO MANCHESTER UNITED ANDERLECHT (2-1 dts): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017) LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Manchester United, José Mourinho, che nonostante il passaggio del turno ha pochi motivi per sorridere, visti gli infortuni di Rojo e Ibrahimovic: "Partita difficile, penso che per un'ora l'Anderlecht abbia avuto in mano la partita, noi avevamo creato poche occasioni per segnare. Nella ripresa Fellaini è stato l'innesto decisivo, ci ha dato la possibilità di attaccare meglio la profondità, per fortuna Rashford con una giocata da grande campione è riuscito a inventarsi il gol che ci ha permesso di qualificarci. Penso che per Ibrahimovic si tratti purtroppo di un infortunio serio, preferisco aspettare i risultati delle analisi prima di parlare ma l'esperienza da allenatore mi porta a non essere particolarmente ottimista su di lui. Se non altro possiamo continuare a coltivare il sogno di vincere questa Europa League".

