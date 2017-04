Alessandria Renate/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Pablo Gonzalez sarà protagonista in Alessandria Renate? (Foto LaPresse)

DIRETTA ALESSANDRIA RENATE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria Renate, che sarà diretta dall'arbitro Fabio Piscopo, va in scena alle ore 20:30 di sabato 22 aprile per la trentaseiesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. L'Alessandria ha perso la vetta della classifica: fino a qualche settimana fa la promozione in serie B sembrava una semplice formalità. Ora le cose si sono complicate e la formazione piemontese viene da un momento di notevole flessione che ha nettamente influenzato il rendimento.

Il cambio della guida tecnica, con Bepi Pillon a prendere il posto dell'esonerato Piero Braglia, si spera possa essere la giusta scossa a un ambiente frastornato e che mai si sarebbe aspettato di finire al secondo posto. Mentre in casa Renate si guarda ai playoff nonostante un andamento che da qualche tempo non entusiasma come agli inizi.

Questa potrebbe essere anche una sfida da playoff, anche perché entrambe si trovano nella zona per gli spareggi per la serie B. Dunque sarà una gara ricca di motivazioni e che perciò potrà essere fondamentale non solo per i grigi ma anche per i nerazzurri che hanno voglia di conquistare tre punti che sarebbero davvero fondamentali.

Alessandria che vorrà continuare sulla strada di quanto fatto finora da Braglia: l'ex tecnico della formazione piemontese ha infatti delineato un organico che ha tutte le carte in regola per andare in serie B. Il modulo di Pillon sarà il 4-3-3 con Vannucchi in porta, difesa a quattro con Celjak, Gozzi, Sosa e Barlocco. In mezzo al campo invece agiranno Branca, Cazzola e Nicco mentre il tridente offensivo vedrà in Sestu e Rosso i suoi esterni. La punta centrale sarà Pablo Gonzalez: proprio l'ex Novara dovrà fare gol.

Il Renate sceglierà invece di giocare con i suoi migliori uomini in Piemonte per provare a fermare l'ex capolista. Lombardi col 4-3-3 che vedrà in porta Cincilla mentre in difesa Mora, Di Gennaro, Malgrati e Vannucci. Centrocampo che invece avrà in Dragoni, Pavan e Palma i suoi interpreti principali. Il tridente offensivo sarà composto da Scaccabarozzi e Anghileri sugli esterni mentre la punta centrale sarà Florian che dovrà creare scompiglio nella difesa dell'Alessandria.

Alessandria che pur non avendo ottenuto ottimi risultati nelle ultime settimane ha comunque dimostrato di avere un ottimo gioco. I piemontesi hanno in Gonzalez un elemento di fondamentale importanza. Bene a centrocampo anche l'esperto ex Atalanta, Cazzola, elemento che ha dimostrato di poter fare effettivamente la differenza nella vecchia serie C. Nel Renate invece è Scaccabarozzi il maggiore pericolo. Proprio l'esterno d'attacco dei lombardi ha tutte le carte in regola per far male alla formazione piemontese. Sarà comunque una sfida molto interessante quella che si giocherà in casa dell'Alessandria.

La gara tra Alessandria a Renate sarà visibile in diretta sui canali Sportube, sito streaming che garantisce la visione di tutte le sfide della Lega Pro. Mentre passando alle scommesse, la vittoria dell'Alessandria viene quotata a 1.45 da Bwin. Il pareggio tra Alessandria e Renate a 2.10 mentre la vittoria degli ospiti addirittura a 3.00.

Mister Pillon ha chiesto ai suoi ragazzi di essere concentrati sull'obbiettivo serie B che è ancora alla portata. Il momento di crisi va messo alle spalle poiché ora l'unica cosa che conta è poter dire effettivamente la propria in un campionato così difficile. La formazione lombarda invece, a detta di mister Foschi, sa di giocarsi molto del proprio futuro. Dunque sarà una sfida di grande importanza quella che si giocherà ad Alessandria visto che dirà se le due formazioni possono andare in serie B.

Alessandria Renate, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

