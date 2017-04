Arezzo Prato/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

L'Arezzo attende il Prato nel girone A di Lega Pro (Foto LaPresse)

DIRETTA AREZZO PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Arezzo Prato, che sarà diretta dall'arbitro Daniele Paterna, è una delle partite serali di sabato 23 aprile per la trentaseiesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: si gioca alle ore 20:30. Sarà un derby toscano davvero intenso: la formazione di casa vuole mantenere il suo terzo posto che sarebbe pesantissimo in vista dei playoff. Deve fare attenzione al Livorno che arriva da dietro e che ha un ritmo importante.

La squadra amaranto vuole continuare a sorprendere e perciò vorrà regalare una grande gioia ai suoi tifosi in occasione del derby contro una squadra della stessa regione. Prato che non se la passa bene in classifica pur avendo rimontato tanti punti: solo fino a un mese fa sembrava proprio il Prato la maggiore indiziata per la retrocessione finale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Sarà perciò un finale di stagione emozionante e ricco di spettacolo per Arezzo e Prato che non vogliono sbagliare e vogliono fare bene in questa sfida. Prato che è all'ultima spiaggia per tentare di salvarsi almeno attraverso i playout altrimenti l'incubo ultimo posto incombe.

L'Arezzo punta a confermarsi al terzo posto e perciò scenderà in campo con la migliore formazione. In porta giocherà nel solito 3-4-1-2 Borra mentre in difesa agiranno Rosseti, Muscat e Sabatino. In mezzo al campo spazio per Bearzotti, Cenetti, Corradi e Yamga con Arcidiacono a fare da trequartista. Invece la coppia d'attacco dell'Arezzo sarà composta da Polidori e da Moscardelli che con la sua classe immensa e la sua esperienza sta trascinando in alto la formazione toscana. Sarà una bella sfida anche perché il Prato non vorrà cadere proprio in un derby.

La formazione biancoazzurra non può far altro che vincere e farlo in un derby sarebbe qualcosa di bello soprattutto per i tanti tifosi della squadra. Il modulo sarà il 4-3-1-2 con Melgratin porta, Tomi, Marzorati, Ghidotti e Catacchini in difesa. A centrocampo giocheranno Gargiulo, Checchin e Romano con Piscitella alle spalle della coppia d'attacco che sarà composta da Di Molfetta e Moncini, due che hanno voglia di dimostrare tutte le proprie qualità in un campionato complesso come la Lega Pro.

Arezzo che ha trovato in questo campionato un Moscardelli che è forse nella fase più alta della sua carriera da un punto di vista di forma fisica. L'ex bomber di Rimini e Lecce sta facendo la differenza ed è pronto a trascinare la squadra amaranto anche negli spareggi per tentare l'assalto ad una serie B che sarebbe un sogno vero e proprio. Mentre per quanto concerne la squadra del Prato, è sicuramente Piscitella colui che può determinare disordine nelle difese avversarie. L'ex talento della Roma è pronto a dare palloni utili a Moncini, giovane bomber in attesa di consacrazione.

Passando al mondo delle scommesse, la formazione di casa viene quotata da Bwin a 1.60 mentre il pareggio a 3.60. Molto difficile la vittoria del Prato in casa dell'Arezzo come dimostra anche la quota di 5.60 proposta dallo stesso bookmaker. Mister Sottili ha spronato il suo Arezzo puntando a non perdere la concentrazione anche perché si entra nella fase degli spareggi per la serie B. Una fase fondamentale per una squadra che ha fatto comunque una buona stagione. Monaco ha invece ammesso che il Prato vive un buon momento e che può uscire senza problemi dalla zona retrocessione. La squadra biancoazzurra vorrà vincere il derby anche per rifarsi di una stagione di alti e bassi.

Arezzo Prato, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.