Ascoli Brescia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA ASCOLI BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 37^ GIORNATA) - Ascoli Brescia sarà diretta dall'arbitro La Penna; alle ore 15.00 di sabato 22 aprile lo stadio Cino e Lillo Del Duca ospita la partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Ascoli e Brescia scendono in campo in un match dove i punti valgono doppio, arrivati a questo punto della stagione. Per capire quanto questo match sia importante per entrambe le formazioni basta pensare al fatto che l'Ascoli vi arriva con 40 punti in classifica e il Brescia con 38. I lombardi hanno ancora un piede nei play-out e quindi il risultato migliore sarebbe sicuramente la vittoria, che permetterebbe loro di cogliere due obiettivi in uno: fare un balzo in avanti in classifica ulteriore e superare l'Ascoli, facendolo rientrare del tutto nella lotta per non retrocedere.

Ai marchigiani invece basterebbe in linea di massima anche un pareggio: va però detto che dietro le formazioni continuano a correre e questo ha spinto mister Aglietti ad essere molto chiaro anche nel dopo-partita del Curi, quando ha fatto presente che per salvarsi l'Ascoli dovrà comunque lottare quasi certamente fino all’ultimo minuto dell'ultima giornata del campionato cadetto. Ma come arrivano le due formazioni a questo match? L’Ascoli di Aglietti è reduce dall'ottimo pareggio sul campo del Perugia, una delle squadre candidate ad un posto nei play-off e che esprime un calcio sempre molto propositivo.

Per Aglietti il fatto di essere uscito dal Curi con un pareggio per 0 a 0 ed un punto pesante per la salvezza è sicuramente motivo di soddisfazione, ma vedendo come si è svolto il match è senza dubbio punto che va stretto alla squadra, che ha giocato una partita gagliarda e mai solo in difesa. Ora però il tecnico, che con il pareggio contro Bucchi è arrivato a 16 "x" in campionato, vuole tornare alla vittoria, che manca ormai da cinque partite, ovvero dal successo interno contro il Cittadella.

Da allora la squadra ha totalizzato tre punti sui quindici disponibili e anche se le prestazioni sono state sempre di buon livello, la classifica comincia ad accorciarsi pericolosamente, motivo per cui il match con il Brescia assume decisamente molta importanza nell'ottica della corsa verso l'obiettivo della permanenza nel campionato cadetto. Ora però arriva il Brescia di Cagni, che contro il Benevento ha ottenuto una vittoria che mancava da quasi due mesi e che lo ha rilanciato definitivamente nella corsa alla salvezza. l lombardi hanno vinto un match dove non partivano certamente con i favori del pronostico e ora la missione che Cagni ha dato ai suoi è cogliere sei punti tra Ascoli e Ternana, per dare l'accelerata decisiva verso la salvezza. Tuttavia, per assurdo, il match contro l'Ascoli sarà più complicato di quello contro il Benevento e sarà poi affrontato in condizioni decisamente non ottimali dal punto di vista della formazione, come vedremo tra poco. Ad ogni modo il Brescia appare deciso a dire la sua in una partita che è vitale per le proprie ambizioni di salvezza.

L'Ascoli di Aglietti dovrebbe giocare con il solito 3-5-2 tanto caro al tecnico. Rispetto alla formazione che ha pareggiato contro il Perugia dovrebbe esserci il ritorno di Cassata in mediana, dopo la squalifica scontata nel match contro il Perugia. L'unico dubbio riguarda la presenza di Cacia, che è ancora alle prese con un infortunio e che quindi potrebbe non essere ancora disponibile. In questo caso pronta la coppia Orsolini-Favilli. Gigi Cagni arriva invece a questo match con diversi problemi di formazione. Il più grave è senza dubbio l'assenza di Caracciolo, che è stato squalificato dal Giudice Sportivo. Se a questo si aggiunge il fatto che il giovane Bonazzoli non sarà probabilmente del match, ecco che allora il modulo scelto dal tecnico potrebbe essere un 4-5-1 con solo Ferrante come riferimento offensivo, anche se una scelta definitiva verrà probabilmente presa soltanto nei prossimi giorni.

Anche se l'Ascoli a livello di risultati non sta attraversando un buon momento, la Snai ha fiducia in un suo successo, visto che un colpo esterno del Brescia viene quotato a 3,75 volte la cifra eventualmente giocata, mentre un successo dei padroni di casa viene invece pagato 2,15 volte la scommessa effettuata Un pari, che farebbe comodo all'Ascoli più che al Brescia, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,10 volte la giocata effettuata.

Ascoli Brescia sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

