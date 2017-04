Atalanta Bologna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Bologna, Foto LaPresse

DIRETTA ATALANTA BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI SERIE A, 33^ GIORNATA) - Atalanta Bologna, diretta dall'arbitro Russo, sabato 22 aprile 2017 alle ore 18.00, sarà il primo anticipo che aprirà il programma della sestultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida fondamentale per le ambizioni europee degli orobici, che nelle ultime partite nonostante un calendario complicato e alcune defezioni importanti si sono rinsaldate. Al momento l'Atalanta mantiene il sesto posto in classifica nel massimo campionato, a una sola lunghezza dalla Lazio quarta e col Milan distante tre punti e l'Inter cinque. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^ GIORNATA)

Una bagarre per l'Europa League che vedrà la settima classificata esclusa da tutto, e sarebbe davvero una beffa per i bergamaschi che quest'anno sono già sicuri di stabilire il loro record di punti ottenuti in Serie A. Contro i felsinei rientreranno il gioiello 'Papu' Gomez in attacco, Berisha in porta e probabilmente Spinazzola sulla fascia, rispetto alla Roma ci sarà dunque di che essere più ottimisti contro un Bologna che sta ormai chiudendo stancamente il proprio campionato. Tutto ciò a causa di una classifica che non regala più stimoli agli uomini di Donadoni, che hanno offerto una prestazione opaca anche nell'ultimo match di Palermo a causa dell'espulsione di Pulgar, che ha costretto i rossoblu a giocare la sfida in Sicilia per tre quarti di tempo in inferiorità numerica.

Con quattordici punti di vantaggio sul Crotone terzultimo la salvezza è praticamente già matematica, e di questa apatia l'Atalanta proverà ad approfittare per coltivare il suo sogno europeo, con la Dea che manca dai palcoscenici continentali dall'ormai lontano 1991, quando raggiunse i quarti di finale di Coppa UEFA facendosi eliminare dall'Inter poi vincitrice del trofeo. Per il Bologna stagione già da archiviare senza sussulti, anche se i tifosi chiedono una fine di torneo dignitosa.

Doppio pareggio per l'Atalanta nelle due partite che hanno fatto seguito alla straripante vittoria per cinque a zero sul campo del Genoa. L'uno a uno casalingo contro il Sassuolo aveva lasciato un po' l'amaro in bocca, con l'Atalanta che aveva mancato un'ottima occasione per balzare al quarto posto approfittando del ko casalingo della Lazio contro il Napoli. Decisamente più positivo lo stesso risultato ottenuto in casa della Roma, che ha visto sfumare quasi definitivamente il sogno scudetto di fronte a una squadra che ha giocato magistralmente il primo tempo, portandosi in vantaggio con Kurtic e resistendo poi dopo il pari di Dzeko.

Un solo punto invece nelle ultime tre partite di campionato disputate per il Bologna, che dopo aver perso di misura a Firenze e nettamente in casa, zero a tre, contro la Roma, non è andato oltre il pari a reti bianche a Palermo, in un match come detto condizionato dal cartellino rosso rimediato da Pulgar a metà primo tempo.

Nella scorsa stagione, il 23 marzo 2016, l'Atalanta ha nettamente battuto in casa il Bologna con i gol di Gomez e Diamanti e sprecando anche un calcio di rigore con Pinilla. I felsinei non fanno risultato allo stadio Atleti Azzurri d'Italia dal 27 aprile 2013, quando pareggiarono uno a uno recuperando grazie a Gilardino il vantaggio bergamasco di Giorgi. Per l'ultimo successo emiliano in trasferta bisogna risalire invece al 28 gennaio 2009, quando il Bologna passò grazie ad una rete di Volpi. Il match d'andata di quest'anno ha visto l'Atalanta passare allo stadio Dall'Ara con un secco due a zero, reti di Masiello e Kurtic.

Viste le differenti motivazioni per quanto riguarda la classifica, i bookmaker considerano l'Atalanta favorita in maniera schiacciante per il match del tardo pomeriggio di sabato, con vittoria casalinga quotata 1.36 da William Hill, mentre l'eventua pareggio moltiplica per 5.00 la posta scommessa secondo Bet365 e il successo esterno del Bologna viene offerto ad un moltiplicatore di 10.00 da Sisal Matchpoint.

Per Atalanta Bologna, sabato 22 aprile 2017 alle ore 18.00, diretta tv esclusiva su due canali del satellite di Sky, Sky Super Calcio HD (numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251), mentre via internet si potrà seguire l'incontro in diretta streaming video, sempre esclusiva per gli abbonati Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^ GIORNATA)





© Riproduzione Riservata.