Avellino Cesena/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA AVELLINO CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 37^ GIORNATA) - Avellino Cesena sarà diretta dall'arbitro Minelli; alle ore 15.00 di sabato 22 aprile lo stadio Partenio-Adriano Lombardi ospita la partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Avellino e Cesena si affrontano in un match che per entrambe, in caso di vittoria, potrebbe significare decisamente molto in chiave salvezza. Gli irpini al momento hanno 44 punti in classifica e occupano la quattordicesima piazza, mentre il Cesena è subito dietro con 42 punti. Per entrambe la salvezza senza passare dalle forche caudine dei play-out non è ancora certa, ma risulta comunque alla portata, considerando le ultime prestazioni offerte. Per entrambe una vittoria vorrebbe dire obiettivo stagionale quasi raggiunto e quindi ci si aspetta un match decisamente giocato a viso aperto da ambedue le parti, visto che un pareggio, alla fine, potrebbe finire con il favorire le dirette inseguitrici. Come arrivano Avellino e Cesena a questo importante bivio delle rispettive stagioni?

La squadra di Novellino è reduce dal pesantissimo successo esterno contro il Pisa di Gattuso, battuto 1 a 0 a domicilio e spinto sempre di più verso un precoce ritorno in Lega Pro. Il successo per gli irpini è stato ancora più importante in virtù dei 4 punti di penalizzazione che sono arrivati proprio prima del match contro i toscani. Novellino voleva cercare di annullare subito gran parte di questa penalità e la missione, senza troppa fatica, è stata compiuta. Ora al Partenio arriva il Cesena e il tecnico vuole un'altra prestazione gagliarda per lasciarsi definitivamente alle spalle i quattro punti di penalizzazione che hanno interrotto bruscamente i sogni irpini di poter agganciare addirittura il treno dei play-off. La squadra viene da quattro risultati utili consecutivi e vuole far valere il fattore campo, visto che nelle ultime due sfide interne ha colto altrettante vittorie.

Il Cesena che però scenderà in Campania sarà una squadra galvanizzata dall'ottima vittoria ottenuta contro lo Spezia di Di Carlo, battuto al Manuzzi da un rigore di Ciano. La squadra romagnola da quando vi è stato il cambio in panchina ha decisamente cambiato marcia e anche se l'obiettivo stagionale era quello dei play-off, può comunque essere contenta, perchè ad un certo punto si pensava anche che lo spettro della Lega Pro diretta si potesse materializzare. Il successo sullo Spezia ha regalato tre punti che potrebbero risultare decisivi a fine stagione ed i romagnoli ora vogliono centrare il quinto risultato utile consecutivo e magari piazzare la terza vittoria di fila. Infatti, prima del per certi versi inaspettato successo sullo Spezia di Mimmo Di Carlo era arrivata una vittoria esterna contro il Pisa di Gennaro Gattuso, risultato senza dubbio assai pesante in ottica salvezza. Il match del Partenio sarà sicuramente trasferta più complicata, visto anche i valori tecnici che l'Avellino può mettere in campo, ma il Cesena di Camplone ha dimostrato di potersela ormai giocare con tutti e quindi il match si presenta decisamente equilibrato.

Per quanto riguarda le formazioni, Novellino è alle prese con alcuni problemi, legati essenzialmente alle squalifiche di Umberto Eusepi e Federico Moretti, che sono stati fermati per un turno dal Giudice Sportivo. In ragione di ciò il tecnico degli irpini potrebbe decidere di schierare un 4-5-1 con il solo Ardemagni di punta, anche se appare difficile una rinuncia al classico 4-4-2. Qualche problema anche per il Cesena, dove Camplone deve fare a meno di Perticone per squalifica e deve valutare le condizioni di Ciano, match-winner contro lo Spezia e che ha terminato il match contro i liguri in non perfette condizioni fisiche.

Andando a dare un'occhiata ai pronostici possiamo appurare come gli irpini partano con i favori del pronostico per quanto di buono fatto vedere in casa nelle ultime settimane. Una vittoria dell'Avellino viene ad esempio pagata dalla Snai 2,30 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un colpo esterno dei romagnoli è dato a 3,50 volte la scommessa. Infine, sempre alla Snai, appare leggermente più probabile un pari di una vittoria del Cesena, visto che il segno "X" viene pagato 3,00 volte la cifra scommessa.

Avellino Cesena sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 4, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

