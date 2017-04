Bari Verona / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bari Verona - LaPresse

Bari Verona, diretta dall'arbitro Manganiello, sabato 22 aprile 2017 alle ore 15.00, per blasone delle due piazze e importanza per la classifica può essere considerata probabilmente come la sfida di cartello della sestultima giornata del campionato di Serie B. Questo perché i pugliesi continuano ad essere in bilico, al confine della zona play off senza riuscire ad imprimere lo strappo decisivo. In trasferta la squadra allenata da Colantuono continua a lasciare molto a desiderare, come dimostrato dalle ultime sconfitte contro Pro Vercelli, Spezia e Carpi.

Tre delle ultime quattro partite giocate in trasferta dal Bari in campionato, tre sconfitte ed una sola vittoria nell'unico impegno casalingo, quello col Frosinone al momento terzo per lo scontro diretto sfavorevole proprio col Verona. Che ha riagganciato la seconda piazza vincendo finalmente in maniera convincente contro il Cittadella in casa, e facendo dunque tesoro del rocambolesco punto conquistato a Novara in precedenza, con la squadra che è andata sotto nel recupero ma è riuscita comunque a recuperare grazie al solito capocannoniere del campionato, Pazzini. Conti difficili da fare col Verona che vede al momento la Spal ancora lontana cinque punti in vetta. L'obiettivo realistico degli uomini di Pecchia è in questo momento il secondo posto, ma la trasferta di Bari sarà un esame di maturità importante contro un avversario che non avrà altro risultato che la vittoria per continuare a coltivare il sogno di play off da vivere da protagonisti.

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio San Nicola. Bari padrone di casa schierato con Micai a difesa della porta, mentre il greco Moras sarà confermato nella coppia di difensori centrali al fianco di Tonucci. Sabelli sarà l'esterno laterale di destra e lo svizzero Daprelà l'esterno laterale di sinistra, mentre a centrocampo toccherà all'albanese Basha, a Salzano e al ceko Macek. Nonostante zero gol realizzati nelle ultime tre trasferte, sarà confermato il tridente offensivo composto dal brasiliano Martinho, da Galano e da Maniero.

Il Verona affronterà la trasferta pugliese col brasiliano Nicolas tra i pali, mentre in difesa giocheranno Antonio Caracciolo e Bianchetti come centrali, Romulo in posizione di terzino destro e il francese Souprayen in posizione di terzino sinistro. Tris di centrocampo composto dall'altro brasiliano Bessa, dall'argentino Bruno Zuculini e da Fossati, mentre in avanti il tridente offensivo sarà sempre guidato dal bomber Pazzini, affiancato da Fares e da Luppi.

La vittoria sul campo del Benevento sembrava aver segnato una svolta nella stagione del Bari, che è invece reduce dal quel momento da cinque sconfitte consecutive in trasferta che hanno rallentato la rincorsa play off della squadra di Colantuono. 4-3-3 confermato per i pugliesi che allo stadio San Nicola di contro non perdono addirittura dal 24 settembre scorso, proprio dal match d'andata contro il Benevento.

Dovrà tenerne conto l'Hellas Verona che Pecchia schiererà con un modulo speculare agli avversari. Senza la vittoria sul Cittadella la panchina degli scaligeri sarebbe diventata molto traballante, per i gialloblu la sconfitta del Frosinone ha fatto valere doppio il successo nel derby veneto. Da considerare poi che incrementando gli otto punti di vantaggio sul gruppo delle quarte, Verona e Frosinone salirebbero a braccetto in Serie A senza bisogno dei play off: è decisamente il momento di accelerare.

Capitolo scommesse. Le quote tengono conto di un Bari capace di trasformarsi tra le partite in trasferta e quelle in casa, ma l'importanza in chiave Serie A del match per l'Hellas rende le quote per la vittoria praticamente in perfetto equilibrio, con Paddy Power che quota 2.70 il segno '1' e Bwin che quota 2.75 l'affermazione esterna scaligera.

L'eventuale pareggio viene invece offerto ad una quota di 3.05 da Betclic. Per seguire in diretta tv esclusiva Bari Verona, sabato 22 aprile 2017 alle ore 15.00, occorrerà un abbonamento Sky e un collegamento sul canale Sky Calcio 1 HD (numero 251 del satellite). Oppure un collegamento al sito internet skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video della partita.

