Carrarese Pontedera/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

La Carrarese ospita il Pontedera nel girone A di Lega Pro (Foto LaPresse)

DIRETTA CARRARESE PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese-Pontedera sarà diretta dall'arbitro Simone Sozza e, per la trentaseiesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017, si gioca alle ore 20:30 di sabato 22 aprile. I padroni di casa sono ad un punto soltanto dalla zona play out, mentre gli ospiti vanno verso la salvezza agevolata. Serve pochissimo per riuscire a trovare la giusta confidenza e archiviare una stagione lunghissima, piena di novità e innovazioni.

Bisogna dunque cercare di dare il meglio per evitare eventuali retrocessioni: senza paura, senza voglia di abbandonare il proprio obiettivo. La Carrarese vuole assolutamente evitare un'altra sconfitta, ma per farlo dovrà imporsi nel prossimo match. I padroni di casa arrivano dal pareggio contro l'Olbia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Probabile una riconferma del 3-5-2 visto in terra sarda. Lagomarsini andrà in porta, con Massoni e Rampi che andranno a supportare Gentili. Peterman, Rosaia e Cristini andranno a centrocampo, mentre Foglio e Dell'Amico andranno sulle corsie esterne: molto probabilmente si posizioneranno nella parte bassa in fase di ripiegamento. Floriano e Miracoli andranno a fare coppia in attacco. Roberto Floriano è sicuramente l'uomo da tenere d'occhio: sono ben dieci le reti messe a segno in questo campionato; occhi puntati anche su Luca Miracoli, autore fino a questo momento di sei goal.

Modulo speculare per gli ospiti, che potrebbero schierare gli stessi undici della partita contro a Giana Erminio. Lori dovrebbe andare a difendere i pali, solida difesa a tre con Risaliti, Vettori e Polvani. Centrocampo folto con Calcagni, Della Latta (entrambi in goal nel match precedente) e Calo. Gemignani e Videtta andranno sulla corsia laterale. Probabilmente in fase di non possesso i due si abbasseranno nella posizione di terzini, viceversa in fase di attacco supporteranno le uniche due punte Di Santo e Santini.

Sarà una sfida molto importante per i padroni di casa che cercheranno di evitare la retrocessione: mancano ancora tre gare al termine del girone A, ma il Tuttocuoio è distante solamente un punto; la Carrarese dovrà cercare dunque di fare il possibile per evitare di rimanere nella zona retrocessione. Il Pontedera è a 7 punti dalla zona rossa ma comunque meglio conquistare gli ultimi punti per evitare qualsiasi sorpresa nelle ultime giornate.

La Carrarese rimane comunque quella più interessata per evitare di rimanere nelle zone basse della classifica. Sarà comunque una sfida molto combattuta: due moduli a specchio che rischiano di annullarsi soprattutto nei minuti iniziali del match e dove ci sarà una lunga fase di studio. I padroni di casa cercheranno di forzare il ritmo per cercare gol e soprattutto punti, ma non sarà facile evitare le ripartenze da parte degli ospiti?. Assisteremo dunque ad un match davvero intenso soprattutto nella parte finale della gara.

Per questa partita di Lega Pro sono state ovviamente previste le quote: la Snai ci dice ad esempio che il segno 1 (vittoria Lupa Carrarese) vale 1,50; il pareggio (segno X) vale 3,60 mentre il segno 2 (vittoria Pontedera) vi permetterebbe di guadagnare 7,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Carrarese-Pontedera, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

© Riproduzione Riservata.