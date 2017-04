Chelsea Tottenham/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

FA Cup 2017: diretta Chelsea Tottenham (LAPRESSE)

DIRETTA CHELSEA-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SEMIFINALE FA CUP 2017) - Sabato 23 aprile allo stadio Wembley di Londra avrà luogo la prima semifinale dell'edizione 2016-17 dell'FA Cup, fra il Chelsea e il Tottenham. Calcio d’inizio alle ore 18:15, teatro del match è lo stadio Stamford Bridge di Londra. Un derby dal sapore particolare, che sta vedendo le due squadre competere anche in campionato per conquistare il titolo di campione d'Inghilterra.

Il Chelsea nei quarti di finale ha eliminato di misura il Manchester United, mente il Tottenham ha avuto facilmente la meglio sul Millwall con un tennistico 6-0. Agli ottavi di finale invece la squadra di Pochettino aveva eliminato il Fulham e qu la di Conte di era imposta agevolmente contro il Wolverhampton. La vincente di questo scontro ad eliminazione diretta andrà ad affrontare nella finalissima che aggiudicherà il titolo la vincente dell'altra sfida fra Arsenal e Manchester City. Il Chelsea vorrà vendicare la pesante sconfitta subita in Premier League nell'ultimo turno, mentre gli Spurs cercheranno di replicare i risultati positivi delle ultime uscite di campionato.

Il manager Antonio Conte non cambierà di molto il suo Chelsea, proseguendo col modulo 4-2-3-1 che gli ha dato tante soddisfazioni in campionato. Il compito di proteggere la porta verrà affidato naturalmente all'estremo difensore belga Courtois, che sarà coadiuvato dal terzino destro Azpilicueta, dal primo difensore centrale Cahill, dal secondo difensore centrale David Luiz e dal terzino sinistro Marcos Alonso. I due perni di centrocampo saranno Cesc Fabregas e Kanté mentre i tre trequartisti saranno Moses, Willian e Hazard, che forniranno supporto all'unica punta Diego Costa.

Il Tottenham sarà messo in campo da Pochettino con la miglior formazione, utilizzando il modulo 4-3-3, con in porta il francese Lloris. Con lui ci saranno i quattro difensori Walker, Alderewield, Vertonghen e Davies. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Eriksen, Dembele e Dier. Infine il tridente d'attacco vedrà dialogare le due ali Son e Alli e l'unica punta centrale Kane. Come tutte le gare secche ssi preannuncia un incontro dalle forti tinte emotive, con continui cambi di gioco e ribaltamenti di fronte.

Alla vigilia non si può stabilire una chiara favorita, visto che partite del genere possono sempre regalare sorprese e colpi di scena imprevisti. Potrebbero rappresentare un fattore determinante i calci piazzati, dal momento che entrambe le squadre hanno dimostrato di saperli sfruttare e dovere. Quote: bet365.it propone a 2,75 il segno 1 per la vittoria del Chelsea, a 3,30 il segno X per il pareggio e a 2,80 il segno 2 per il successo del Tottenham.

Ricordiamo che da quest’anno, a partire dai quarti di finale, non è previsto il replay ma si procederà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.

La semifinale di FA Cup tra Chelsea e Tottenham sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca dalle ore 18:10 a cura di Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Dario Marcolin. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

