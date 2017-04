Cittadella Carpi / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella Carpi - LaPresse

DIRETTA CITTADELLA CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 37^ GIORNATA) - Cittadella Carpi, diretta dall'arbitro Saia, sabato 22 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che avrà già il sapore dello spareggio play off, a sei giornate dalla fine del campionato di Serie B. O almeno di una regular season che potrebbe però sancire la fine definitiva del torneo se le prime tre in classifica, al momento a più otto dal gruppo delle quarte, dovessero superare i nove punti di vantaggio. I play off in quel caso non si disputerebbero, con promozione diretta delle prime tre classificate. Un'eventualità che passa anche da sfide come quella di sabato pomeriggio allo stadio Tombolato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Il Cittadella neopromosso in Serie B si è reso in questa stagione protagonista di un cammino assolutamente rilevante, anche se nell'ultima trasferta di Verona la squadra di Venturato ha confermato per l'ennesima volta di non essere ancora matura per l'altissima classifica. Tra le mura dello stadio di casa però i veneti si sono tolti importanti soddisfazioni in questa stagione, anche recentemente grazie ai successi contro Benevento e Spezia, solo per citare due esempi recenti oltre che a due partite dal peso importantissimo per la corsa ai play off.

Di contro il Carpi dopo aver colto un solo punto contro la Pro Vercelli e l'Avellino, nel turno di Pasquetta si è rimesso in carreggiata battendo con un secco due a zero allo stadio Cabassi il Bari. Un risultato che ha permesso agli emiliani di superare proprio i pugliesi in classifica e di agganciare a quota cinquantuno punti la Virtus Entella e lo Spezia. Raggiungendo i play off la squadra di Castori, con trentotto punti in Serie A alle spalle che quest'anno sarebbero bastati quasi per l'Europa League nel massimo campionato, potrebbe diventare la vera mina vagante del campionato.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Cittadella scenderà in campo con Alfonso estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa Scaglia e Pelagatti, con Salvi che giocherà come terzino destro e Benedetti come terzino sinistro. A centrocampo terzetto titolare composto da Pasa, Iori e Valzania, mentre il brasiliano Chiaretti si muoverà come sempre da trequartista, avanzato di supporto al tandem offensivo Litteri-Strizzolo.

La risposta del Carpi sarà affidata allo sloveno Belec alle spalle del suo connazionale Struna, titolare nella linea difensiva a tre degli emiliani al fianco di Letizia e Poli. Lollo e Sabbione saranno i due centrali sulla linea mediana, mentre Concas avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra e Bianco sarà invece impiegato sulla fascia opposta. Nel tridente offensivo stazioneranno assieme a Kevin Lasagna il nigeriano Mbakogu e Di Gaudio.

Molto interessante il confronto tattico tra due allenatori che all'occorrenza sanno cambiare in corsa le carte in tavola. 4-3-1-2 per il Cittadella di Venturato, che in fase di proiezione offensiva sa trasformarsi in un 4-3-3 grazie alla vocazione spiccatamente offensiva del trequartista Chiaretti. Per i granata veneti il leit motiv stagionale è ormai chiaro, con la squadra a suo agio in casa ma che spesso è stata frenata dagli scarsi risultati in trasferta.

4-3-3 per il Carpi di Castori che diventa invece un 4-5-1 quando si tratta di dover coprire: a volte gli emiliani hanno peccato di eccessiva prudenza, ma sono stati uno spettacolo da vedere in partite come l'ultima contro il Bari, in cui gli avversari si sono fatti stanare lasciando spazi che i biancorossi hanno saputo sfruttare al meglio grazie ai loro contropiedisti. Un quadro generale che ha premiato un Carpi che ora deve trovare finalmente continuità per raggiungere i play off.

I bookmaker vedono un Cittadella solido ed efficace in casa, e concedono una seppur moderata fiducia nel pronostico agli uomini di Venturato. La cui affermazione interna viene quotata 2.35 da Snai, mentre Paddy Power offre a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bwin a una quota di 3.30 l'eventuale successo esterno dei biancorossi di Castori.

Per seguire la diretta tv di Cittadella Carpi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 15.00, occorrerà un abbonamento Sky e un collegamento o al canale numero 259 del satellite (Sky Calcio 9) o via internet per vedere la diretta streaming video dell'incontro sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.