Alejandro Gomez, 14 gol: ottavo nella classifica marcatori Serie A (Foto LaPresse)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CAPOCANNONIERE, DZEKO E BELOTTI DAVANTI A TUTTI (33^ GIORNATA) - Nuovo capitolo nella corsa al titolo di capocannoniere della Serie A 2016-2017: la classifica marcatori entra nella trentaduesima giornata con una situazione entusiasmante. Sei giornate al termine: realisticamente abbiamo cinque giocatori che si giocano il titolo di re dei bomber, e sono anche i cinque giocatori che hanno già superato quota 20 gol.

Nel dettaglio: Edin Dzeko e Andrea Belotti comandano con 25 reti, alle loro spalle avanza Gonzalo Higuain (23) e poi abbiamo Dries Mertens e Mauro Icardi a quota 21. Sotto di loro però ci sono altri 16 giocatori che sono in doppia cifra: l’ultimo ad averla raggiunta è José Callejon, che ha timbrato il suo decimo gol con cui il Napoli ha battuto l’Udinese. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Una corsa interessantissima, che sta riscrivendo anche tutti i libri della classifica marcatori di Serie A; davvero difficile capire chi possa spuntarla anche guardando il calendario. Tra Dzeko e Belotti è un grande testa a testa: nessuno molla di un centimetro, ma anche gli attaccanti che inseguono non hanno intenzione di fermarsi. L’ultima giornata è indicativa: hanno segnato tutti i primi cinque in una straordinaria rincorsa, alzando ancor più la posta.

La possibilità che almeno i primi due possano raggiungere i 30 gol è concreta: alla media con la quale viaggiano segnare 5 reti in sei partite sembra essere impresa alla portata (magari un po’ meno per Higuain, Icardi e Mertens). Volendo parlare degli anticipi, in Fiorentina-Inter non troveremo la grande sfida tra Mauro Icardi e Nikola Kalinic: il croato si è fermato negli ultimi turni - ha pur sempre realizzato 14 gol con i quali ha superato il bilancio dello scorso anno - ma oggi sarà squalificato.

Sono 14 anche i gol di Alejandro Gomez: il Papu rientra dalla squalifica con la ferma intenzione di aumentare il suo bottino, con altre due reti avrà esattamente il doppio del suo vecchio primato (aveva segnato 8 gol con la maglia del Catania). Tra gli altri, possibilità di incrementare la pattuglia di giocatori in doppia cifra anche per Ivan Perisic, che è fermo a 9 gol dalla doppietta al Cagliari e non ha segnato nelle ultime cinque partite.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Andrea Belotti (Torino), Edin Dzeko (Roma) 25

Gonzalo Higuain (Juventus) 23

Dries Mertens (Napoli), Mauro Icardi (Inter) 21

Ciro Immobile (Lazio) 18

Marco Borriello (Cagliari) 15

Nikola Kalinic (Fiorentina), Alejandro Gomez (Atalanta), Lorenzo Insigne (Napoli) 14

Carlos Bacca (Milan) 13

Mohamed Salah (Roma), Cyril Thereau (Udinese), Giovanni Simeone (Genoa), Diego Falcinelli (Crotone), Marek Hamsik (Napoli) 11

Federico Bernardeschi (Fiorentina), Iago Falque (Torino), Luis Muriel (Sampdoria), José Callejon (Napoli), Ilija Nestorovski (Palermo) 10

© Riproduzione Riservata.