Como Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Lega Pro 2017: diretta Como Lupa Roma (LAPRESSE)

DIRETTA COMO LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Como Lupa Roma sarà diretta dall’arbitro Andrea Tursi della sezione di Valdarno, assistito dai guardalinee Marco Cecchi di Pistoia e Davide Meocci di Siena. Si gioca alle ore 14:30 di sabato 22 aprile 2017, per la 36^giornata di Lega Pro girone A. La gara tra Como e Lupa Roma sarà fondamentale per entrambe le squadre e per i loro obbiettivi stagionali. La formazione lombarda infatti vuole provare a migliorare la sua posizione in vista degli spareggi promozione. Il Como, anche visto il recente cambio di proprietà, non vuole sbagliare e vuole provare ad essere la mina vagante dei playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

D'altronde proprio così andò due anni fa quando il Como riuscì ad andare in serie B pur essendo la meno favorita al salto di categoria. Sarà perciò una gara importante anche perché la Lupa Roma si giocherà le ultime carte per la permanenza: una sconfitta potrebbe anche portare all'ultimo posto in classifica in caso di vittoria del Racing Roma. Uno scontro a distanza che rende tutto ancor più interessante visto che la sfida tra Como e Lupa Roma metterà in palio punti pesantissimi per il finale di stagione di entrambe le formazioni. Dunque si preannuncia una gara interessante allo stadio Sinigaglia di Como.

Per la formazione lombarda scenderanno in campo gli uomini migliori in vista dei playoff. Il modulo scelto da mister Gallo sarà il 3-5-2 con Zanotti in porta, Briganti, Nossa e Fissore a comporre la linea di difesa. A centrocampo Pessina, Fietta e Di Quinzio con Peverelli e Marconi esterni. In avanti il tandem composto da Le Noci e Chinellato che stanno facendo molto bene in questa fase del campionato. Per la Lupa Roma invece giocherà in porta l'esperto portiere ex Taranto, Nicolas Bremec, con Rosato, Antonelli e Cafiero a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo nel 3-5-2 ci saranno La Camera, Corvesi e Scichitano da interni con Celli e Da Silva sugli esterni. Davanti Baldassin e Mohamed Fofana, top scorer della squadra capitolina con le sue 8 reti in campionato.

Per la squadra comasca il tandem d'attacco è una delle armi cruciali. La squadra di Gallo ha trovato un Le Noci in forma straordinaria e che sta facendo la differenza come già avvenuto nel recente passato in riva al lago. Mentre in casa Lupa Roma fondamentale l'apporto anche nello spogliatoio di uno come Bremec che con la sua esperienza è fondamentale per tutta la squadra. In avanti è Fofana il pericolo maggiore anche perché i compagni lo riforniscono continuamente con palloni utili. Dai suoi gol passano inevitabilmente punti pesanti per la salvezza sperando di raggiungere i playout.

Passando alle quote per le scommesse, l'1 del Como viene quotato da Bwin a 2.20 mentre a 2.70 troviamo il segno X per il pareggio. La vittoria della Lupa Roma (segno 2) viene quotata 3.20. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como Lupa Roma sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

