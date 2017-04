Cremonese Lucchese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Cremonese Lucchese - LaPresse

DIRETTA CREMONESE LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Cremonese Lucchese, diretta dall’arbitro Luca Massimi oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà una gara fondamentale allo stadio Zini di Cremona per la 36^ giornata del girone A di Lega Pro. Infatti la Cremonese ha agguantato il primo posto dopo un lunghissimo inseguimento: l'Alessandria è in calo e ora sono proprio i grigiorossi a poter essere artefici del proprio destino senza dipendere dai risultati altrui. Dunque c'è grande entusiasmo in casa della formazione lombarda, che sogna il ritorno in serie B dopo diversi anni di assenza. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

Per quanto riguarda invece la Lucchese, i rossoneri occupano l'ultima posizione utile per gli spareggi promozione. Sarà perciò una partita fondamentale per capire se possono realmente ambire alla zona promozione. I playoff si avvicinano e la Lucchese ancora non sa se ne prenderà parte: nonostante un rendimento discontinuo la squadra toscana ha dimostrato di poter dire la sua. Sarà una gara ricca di motivazioni e che potrà dare tante indicazioni sul futuro prossimo di questi due club.

La Cremonese non vuole sbagliare quello che potrebbe anche diventare un quasi match point per la serie B. Si prevede uno Zini stracolmo e soprattutto un Tesser pronto a puntare sui migliori uomini: il modulo dell'ex tecnico di Novara e Avellino sarà il 4-3-1-2. Il portiere sarà Ravaglia mentre in difesa giocheranno Salviato, Canini, Marconi e Ferretti. In mezzo al campo agiranno invece Porcari, Pesce e Scarsella che proveranno a bloccare la Lucchese. Il trequartista sarà Maiorino con Brighenti e Scappini a fare da centravanti. In casa Lucchese dopo la bella vittoria contro il Siena si proverà a dare continuità ad un rendimento che finora è più che positivo.

La squadra rossonera andrà in campo col 3-5-1-1 con Nobile in porta. La difesa sarà composta da Dermaku, Capuano ed Espeche mentre in mezzo al campo ci saranno Gargiulo, Mingazzini e Nole con Bruccini e Merlonghi sugli esterni. In avanti ci sarà Fanucchi che sarà chiamato al movimento alle spalle della punta centrale che sarà De Feo.

La squadra lombarda di Tesser ha bisogno di una vittoria e grazie al suo bel gioco potrebbe farcela. La continuità di queste ultime settimane è un qualcosa di importante: bene il tandem con Brighenti e Scappini che hanno fatto gol a grappoli. Chi a centrocampo è un'arma letale e pronto al salto di categoria è sicuramente Maiorino. Nella Lucchese sempre più fondamentale De Feo, bomber di sicuro futuro e che nelle prossime settimane potrebbe passare a qualche club di rango superiore. Bene anche Mingazzini che con la sua esperienza dà sempre un apporto fondamentale per la Lucchese che vuole i playoff. La vittoria della formazione grigiorossa viene quotata da Bwin a 1.40. A 4.10 invece viene quotato il pareggio tra la capolista e la Lucchese mentre la vittoria rossonera è quotata a 9.00.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese Lucchese sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

