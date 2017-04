Diretta/ Dinamo Mosca Conegliano: info streaming video e tv, risultato live (semifinale Champions League 2017)

Diretta Dinamo Mosca Conegliano (LaPresse)

DIRETTA DINAMO MOSCA IMOCO VOLLEY CONEGLIANO:INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) – Dinamo Mosca Conegliano si gioca oggi alle ore 20.00 presso il PalaVerde, quale partita di volley femminile valida per le semifinali di Champions League 2017. L’imoco si gioca quindi questa sera tra le mura amiche l’opportunità importantissima di accedere alla finalissima del massimo torneo continentale, da padrona di casa oltre che da una delle massime formazioni a livello europeo. Per le venete l’occasione è davvero speciale, soprattutto se si considera che nell’ultimo anno le pantere hanno vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italia: un palmares davvero spettacolare quindi per la formazione di Davide Mazzanti, che parte senza dubbio da favorita al titolo.

Le ambizioni di gloria delle Pantere però si sconteranno contro la formazione russa della Dinamo Mosca, nella cui rosa non sono affatto poche le atlete della nazionale di volley femminile russa. Tanti gli elementi pericolosi nella rosa di coach Panchenko per il successo di Conegliano, da Natalya Goncharova, alla schiacciatrice Shcherban oltre al martello dominicato Bethania de La Cruz: per le pantere la strada verso la finale non sarà quindi affatto semplice, anche perché le russe fino ad oggi in Champions non hanno perso un solo incontro. Il palmares della Dinamo Mosca comprende inoltre ben 10 coppe dei campioni ma l’ultimo titolo continentale risale al lontano 1975:la formazione russa però è recentemente tornata agli onori della cronaca e non solo dopo lo scudetto conquistato in patri la primavera scorsa. Conegliano non giunge comunque impreparata allo scontro diretto nella semifinale di Champions League, anche se decimata da diversi pesanti infortuni: proprio nelle ultime settimane si sono fermate Robin e Bricio, che non saranno quindi a disposizione di Mazzanti per la partita di questa sera.

Ricordiamo infine che la partita tra Dinamo Mosca e Conegliano, semifinale della Champions League di volley femminile attesa alle ore 20.00 sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, presente al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al canale 225 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming sul portale ufficiale www.sportitalia.it a cui sarà però necessario iscriversi. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della competizione all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live della partita.

© Riproduzione Riservata.