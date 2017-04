Diretta / Fiorentina Inter info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Fiorentina Inter - LaPresse

DIRETTA FIORENTINA INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 33^ GIORNATA) - Fiorentina Inter, diretta dall'arbitro Valeri, sabato 22 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà un anticipo serale della sestultima giornata del campionato di Serie A con sottotitolo quasi obbligato. Ultima chiamata per l'Europa per i nerazzurri, reduci da un periodo davvero complicato che sembra aver messo a repentaglio la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina della formazione milanese. Addirittura ultimissima per la Fiorentina che a sua volta è già certa di stare vedendo scorrere i titoli di coda sull'esperienza di Paulo Sousa come allenatore viola. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^ GIORNATA)

Il sabato di Pasqua è stato quasi traumatico per le due formazioni, con la Fiorentina che è tornata a perdere dopo quasi vent'anni in casa il derby toscano contro l'Empoli, mentre i nerazzurri hanno gettato al vento una vittoria che pareva ormai acquisita nel derby meneghino contro il Milan. A questo punto la Fiorentina si trova a sei punti di distanza dal sesto posto occupato dal Milan e a quattro dal settimo occupato dall'Inter. Settima piazza che, va sottolineato, non servirebbe a nulla nella corsa alla qualificazione in Europa League. Per i toscani la rincorsa appare quasi disperata, sembra esserci più margine per un'Inter che quest'anno però ha sistematicamente fallito i confronti con le grandi, e che solo vincendo a Firenze potrà sperare di essere ai nastri di partenza delle competizioni continentali la prossima stagione, considerando che il calendario propone impegni sulla carta agevoli per Lazio, Atalanta e Milan.

Dopo tre vittorie consecutive che avevano riacceso un barlume di speranza per la corsa europea, la Fiorentina ha ottenuto un solo punto nelle ultime due sfide di campionato, prima pareggiando con affanno in casa della Sampdoria e poi perdendo come detto a sorpresa in casa contro l'Empoli. Una sconfitta che ha alimentato il malumore dei tifosi anche per l'occasione persa, considerando che le quattro squadre che precedono la Fiorentina in classifica non erano riuscite ad andare oltre il pari.

Compresa l'Inter che con i gol di Candreva e Icardi sembrava aver messo in ghiaccio il derby, e che invece è finita lei stessa gelata dalla rete di Zapata al novantasettesimo minuto. Solo due punti nelle ultime quattro partite disputate in Serie A per la squadra di Pioli, che ha perso in casa contro la Sampdoria e in trasferta contro il Crotone prima del derby, e precedentemente aveva pareggiato in casa del Torino. Troppo poco per sognare l'Europa.

Fiorentina Inter è uno dei grandi classici della Serie A. Nella scorsa stagione, il 14 febbraio 2016, i viola hanno avuto la meglio per due a uno nell'ultimo precedente giocato in casa, rimontando il vantaggio interista di Brozovic con i gol di Borja Valero e di Babacar al novantunesimo minuto. L'ultima vittoria interista allo stadio Franchi risale al 15 febbraio 2015, due a uno con gol di Palacio e Icardi per l'Inter e momentaneo pareggio di Cuadrado per i viola. Per l'ultimo pareggio in toscana bisogna invece risalire allo zero a zero del 22 aprile 2012. Nel match d'andata di questo campionato l'Inter ha battuto quattro a due la Fiorentina a San Siro, con tre gol siglati in meno di venti minuti da Brozovic, Candreva e Icardi, rimonta tentata dai toscani con Kalinic e Ilicic e sigillo finale del solito Mauro Icardi.

Le due squadre sono separate in classifica solamente da quattro punti, ed i bookmaker sembrano essere convinti del perfetto potenziale equilibrio della sfida, proponendo alla stessa quota la vittoria casalinga e la vittoria esterna. Quota 2.65 per Betclic per il successo toscano e per Bwin per il blitz esterno dei nerazzurri, mentre William Hill offre a 3.60 la quota del pareggio.

Fiorentina Inter, sabato 22 aprile 2017 alle ore 20.45, potrà essere seguita in diretta tv su tre canali del boquet satellitare di Sky (201, Sky Sport 1 HD, 206, Sky Super Calcio HD e 251, Sky Calcio 1 HD) e sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre di Mediaset Premium.

Diretta streaming video visibile agli abbonati sui siti internet delle due piattaforme pay, rispettivamente skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (33^ GIORNATA)





© Riproduzione Riservata.