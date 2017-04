Diretta/ Italia Cina Taipei Fed Cup 2017: streaming video SuperTennis.tv, orario delle partite (oggi)

Fed Cup 2017 Italia Cina Taipei: Jasmine Paolini, 21 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA CINA TAIPEI, FED CUP 2017 STREAMING VIDEO SUPERTENNIS, ORARIO DELLE PARTITE (1^ GIORNATA, OGGI 22 APRILE) - Italia Cina Taipei, sfida di Fed Cup 2017, si disputa tra sabato 22 e domenica 23 aprile presso il Circolo Tennis di Barletta; si parte alle ore 13:30 di oggi ma siamo ben lontani dai nastri e i trofei del Gruppo Mondiale, giocheremo esclusivamente per provare a rimanere in Serie B (ovvero il World Group II) dove siamo sprofondate lo scorso anno perdendo il playoff contro la Spagna.

In caso di vittoria avremo centrato l’obiettivo; una sconfitta ci porterebbe invece a giocare nei vari gruppi di zona, sprofondando ancor più. Per questo incrocio di Fed Cup 2017 Tathiana Garbin, da quest’anno capitano non giocatore dell’Italia, conferma la strada del ringiovanimento: Sara Errani, che compirà 30 anni tra una settimana, resta l’unica veterana di un gruppo che per il resto ha tra le convocate Jasmine Paolini (21 anni), Martina Trevisan (23 anni) e Camilla Rosatello (21 anni). CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS ITALIA-CINA TAIPEI (FED CUP 2017)

Tutte giocatrici oltre la 150esima posizione nel ranking Wta, ma diciamolo chiaramente: Cina Taipei non è sicuramente uno squadrone e anche con questa formazione siamo favoriti. Basta guardare le scelte di Shi-Ting Wang, capitano delle avversarie: tra Ya-Hsuan Lee, Chieh-Yu Hsu, Ching-Wen Hsu e Chia-Jung Chuang non c’è una singola giocatrice che entri nella sfida con una posizione di classifica che avvicini la 250.

Per di più Cina Taipei si presenta a Barletta senza le tre tenniste che qualche grattacapo avrebbero potuto crearlo: Su-Wei Hsieh, che è stata numero 23 Wta e ha vinto due Slam nel doppio (Roland Garros e Wimbledon) dove ha formato una coppia fortissima con la cinese Shuai Peng, e le sorelle Chan Hao-Ching e Chan Yung-Jan (la seconda, che è la maggiore, ha appena vinto Indian Wells con Martina Hingis).

Insomma: vincere tre match è impresa ampiamente alla portata di un’Italia che, pure in ricostruzione, non dovrebbe mancare la conferma nel Secondo Gruppo Mondiale di Fed Cup. Naturalmente bisogna concedere rispetto all’avversario, ma partiamo nettamente in vantaggio nelle previsioni.

La diretta tv di Italia Cina Taipei, sfida di Fed Cup 2017, sarà trasmessa come sempre su SuperTennis, la web-tv tematica aperta a tutti sul canale 64 del televisore; per chi volesse è disponibile anche la diretta streaming video per tablet e smartphone, visitando il sito www.supertennis.tv senza costi aggiuntivi. Se vorrete invece seguire la sfida sui social, le pagine ufficiali del torneo sono facebook.com/fedcup e, su Twitter, @fedcup. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS ITALIA-CINA TAIPEI (FED CUP 2017)

