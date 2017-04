Diretta/ Trento Perugia: info streaming video e tv, risultato live (semifinale play off Superlega, oggi)

La formazione di Trento (LaPresse)

DIRETTA DIATEC TRENTO SIR SAFETY CONAD PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (SEMIFINALE PLAYOFF SUPERLEGA, OGGI) Trento Perugia, diretta dagli arbitri Boris e Puecher è la partita di volley maschile in programma oggi 22 aprile 2017 al PalaTrento alle ore 18.00 ed è valida quale gara 5 delle semifinali di playoff scudetto della stagione 2016-2017 della Superlega. L’epico scontro che ha animato tutta questa stagione di pallavolo tra la Diatec e la Sir Safety è finalmente giunto al suo epilogo: questa sera infatti le due formazioni si contenderanno l’ultimo posto per la finale del 72^ scudetto della massima serie italiana. Come è noto in questa fase del tabellone dei play off scudetto si gioca al meglio delle 5 partite e a Trento e Perugia ne sono occorse appunto 5: la serie infatti è fissa al momento sul 2-2, con il fattore campo quale discriminante. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TRENTO PERUGIA (da raiplay)

Il dato è certamente curioso: in questo lunghissimo testa a testa infatti alla fine ha sempre trionfato la squadra in casa: questo consegnerebbe di fatto a Trento il titolo di favorita, a cui si aggiunge il curioso dato per cui la compagine gialloblù è rimasta imbattuta per quasi un anno tra le mira amiche. E’ ben conscia di questi elementi Perugia, che punta alla sua terza finale in quattro di stagioni: la formazione di Bernardi di certo non potrebbe scendere in campo più preparata di così, viste le settimane di duri allenamenti programmati anche in vista della prossima Final Four di Champions League che li vedrà in campo coro Civitanova (già finalista dello scudetto di Superlega acclamata a gara 4).

Fattore campo a parte appare quasi impossibile assegnare a una delle due formazioni il titolo di favorita: rosa, qualità tecniche, freddezza nei momenti decisivi e motivazioni non mancano ad entrambi le parti, anche se va ricordato che Trento approda al palazzetto di casa dopo la pesante delusione della finale persa contro Tours in Cev Cup 2017 a cui solo uno scudetto potrebbe porre rimedio. Ma prima di parlare di scudetto la formazione di Lorenzetti dovrà passare sopra Perugia, e l’impresa appare tutt’altro che scontata.

Ricordiamo infine che la partita tra Trento e Perugia, gara 5 delle semifinali play off scudetto, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha assicurato la copertura del match sul proprio canale Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta streaming video della partita tramite il sevizio gratuito raiplay.it: consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale www.legavolley.it, per rimanere aggiornati sul tabellino e il risultato live.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TRENTO PERUGIA (da raiplay)

© Riproduzione Riservata.