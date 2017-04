Fiorentina Inter/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Fiorentina Inter (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Fiorentina Inter, partita che vale per la trentatreesima giornata di Serie A 2016-2017, si gioca allo stadio Artemio Franchi: sabato 22 aprile alle ore 20:45 una bella sfida tra due squadre che si giocano un posto in Europa. L’Inter ovviamente ha più possibilità dovendo recuperare appena due punti al Milan (ma ha già mancato un importante match point nel derby); la Fiorentina potrebbe aver perso l’occasione utile lo scorso sabato quando, sconfitta in casa dall’Empoli quartultimo, non è riuscita a recuperare terreno in un turno che i risultati avevano messo come ampiamente favorevole. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso in campo andiamo dunque a valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

FIORENTINA INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Fiorentina Inter è stata quotata dalla Snai: le scommesse per la partita di Serie A (33^ giornata) ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Fiorentina ha una quota di 2,65, il segno X per il pareggio vale 3,40 mentre il segno 2 per la vittoria dell’Inter vale 2,65 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - Ovviamente pesa la squalifica di Kalinic, che ha segnato 14 gol in questo campionato: l’assenza del croato si farà sentire anche perchè contro l’Inter la tradizione è favorevole (gol all’andata ma soprattutto la tripletta con cui lo scorso anno, a San Siro, si rivelò definitivamente al calcio italiano). Proverà a sopperire Babacar, che viene da un periodo favorevole; a fargli compagnia sulla trequarti saranno Bernardeschi e Borja Valero, probabilmente senza sorprese vista l’importanza della partita. Un’altra soluzione sarebbe quella di sparigliare le carte: Ilicic titolare alle spalle di Babacar, con Borja Valero portato a centrocampo al fianco di Badelj o Matias Vecino (l’altro andrà in panchina). Entrambe le soluzioni sono valide, così come è valida l’opzione di schierare ancora Cristian Tello titolare a destra, lasciando fuori Federico Chiesa (a sinistra giocherebbe Milic). In ogni caso quello che pare certo è che ancora una volta la difesa sarà a tre, comandata da Gonzalo Rodriguez (l’Inter potrebbe essere la prossima destinazione dell’argentino) e con Astori e Carlos Sanchez a fare da supporto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Anche l’Inter è una squadra che ha spesso giocato a tre in questa stagione, perchè era così che Stefano Pioli l’aveva posizionata nelle sue prime uscite; adesso però sembra che i nerazzurri possano confermare il 4-2-3-1, nel quale Medel e Miranda formano la coppia difensiva avendo la meglio su un Murillo che, probabilmente, è condizionato dal poco spazio trovato e ha offerto prestazioni sotto la media quando è stato chiamato in causa. Con questo modulo inoltre Nagatomo parte in vantaggio su Ansaldi per la fascia sinistra, mentre a destra ci sarebbe senza discussioni D’Ambrosio; a centrocampo non dovrebbero esserci novità, al netto dei problemi fisici di Kondogbia. Gagliardini in regia con il francese che, qualora dovesse essere costretto al forfait, sarebbe avvicendato da Joao Mario che è sempre favorito rispetto a un Brozovic le cui quotazioni sono in calo. Con il portoghese schierato in mediana la trequarti sarebbe occupata da Ever Banega, che si posizionerebbe tra Candreva e Perisic; altrimenti solito schema con Banega destinato alla panchina. Ovviamente, non c’è bisogno di specificarlo, davanti a tutti ci sarà Mauro Icardi che è ad un solo gol dal suo record personale in Serie A (22 nella stagione 2014-2015, quando fu capocannoniere in coppia con Luca Toni).

FIORENTINA (3-4-2-1): 12 Tatarusanu; 6 Carlos Sanchez, 2 Gonzalo Rodriguez, 13 Astori; 16 C. Tello, 5 Badelj, 8 Vecino, 31 Milic; 10 Bernardeschi, 20 Borja Valero; 30 Babacar

A disposizione: 57 Sportiello, 23 Satalino, 40 Tomovic, 4 De Maio, 18 Salcedo, 19 Cristoforo, 25 F. Chiesa, 24 I. Hagi, 15 Maxi Olivera, 21 Saponara, 72 Ilicic

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: Kalinic

Indisponibili: -

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 7 Kondogbia; 87 Candreva, 6 Joao Mario, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 21 Santon, 20 Sainsbury, 2 Andreolli, 24 Murillo, 15 Ansaldi, 77 Brozovic, 11 Biabiany, 96 Gabriel Barbosa, 19 Banega, 23 Eder, 8 Palacio

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

