Giana Erminio Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, risultato live

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Giana Erminio Pro Piacenza, diretta dall'arbitro Aristide Capraro oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà uno scontro playoff tutto da vivere quando mancano ormai solamente tre giornate alla fine della regular season del campionato di Lega Pro, girone A. La post season è un obiettivo ormai acquisito per la formazione di Gorgonzola, quinta in classifica ma reduce da una sconfitta sul campo del Pontedera che ha costretto i nerazzurri a mancare il sorpasso al Frosinone quarto. Per la Giana Erminio il pericolo è l'appagamento di fine stagione in quella che può già essere considerata la migliore annata nella storia del club, con i play off per la Serie B obiettivo straordinario, che potrebbe essere vissuto consolidando la propria posizione in classifica.

E' invece undicesima a tre punti dalla zona play off la Pro Piacenza, ormai certa di una salvezza diretta che rappresenta l'obiettivo stagionale dichiarato per il club. E forse proprio il raggiungimento matematico della permanenza tra i professionisti anche nella prossima stagione ha portato i rossoneri a cedere un po' nel rendimento in questo finale di stagione, con la squadra reduce da tre sconfitte consecutive contro il Livorno, nel derby contro il Piacenza e contro il Como. In caso di post season mancata la Pro Piacenza riceverà comunque applausi dai tifosi che sanno ormai di poter contare su due realtà cittadine consolidate, oltre allo storico Piacenza Calcio in Serie A per molto tempo nel decennio 1993-2003.

Queste le probabili formazioni della sfida sul campo di Gorgonzola. Giana Erminio schierata con Viotti in porta e una defezione in difesa, l'assenza di Perico espulso nella sfida contro il Pontedera. La difesa a tre sarà composta da Bonalumi, Rocchi e Capano, mentre Pinardi e Marotta si muoveranno come centrali di centrocampo. Sulla corsia laterale di destra toccherà a Iovine e sulla corsia laterale di sinistra ad Augello, mentre Chiarello avrà compiti da trequartista alle spalle di Salvatore Bruno e di Perna. La Pro Piacenza affronterà invece la trasferta con Fumagalli estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Calandra e il senegalese Sané esterni di fascia a destra e a sinistra, mentre Belotti e Bini saranno i due difensori centrali. Nella zona centrale della mediana ci sarà spazio per Aspas e Pugliese, mentre sulla fascia destra a centrocampo giocherà Bazzoffia e sulla fascia sinistra Barba. In avanti spazio a Musetti e a Pesenti.

Il tecnico della Giana Erminio, Cesare Albé, nonostante l'opaca prestazione di Pontedera insisterà tatticamente sul suo 3-4-1-2, mentre la Pro Piacenza di Pea proporrà un 4-4-2 che punterà a rimettere ordine dopo gli ultimi risultati negativi, considerando che i rossoneri stanno vedendo sfuggire dei play off che sembravano quasi sicuri fino a qualche settimana fa.

I bookmaker sembrano credere maggiormente al bisogno del Giana Erminio di consolidare la propria quota play off, piuttosto che alla necessità della Pro Piacenza di tentare l'assalto almeno al decimo posto. La vittoria interna viene dunque quotata 1.95 da Betclic, risultato ritenuto più probabile rispetto al pari quotato 3.35 da Paddy Power, che offre invece a 3.70 l'eventuale successo esterno emiliano.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Giana Erminio-Pro Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

