Latina Spal / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA LATINA SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SERIE B, 37^ GIORNATA) - Latina Spal, diretta dall'arbitro Abisso, sabato 22 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un affascinante testacoda nella trentasettesima giornata del campionato di Serie B. I pontini ultimi della classe affronteranno infatti la capolista, in una stagione che per entrambi i club potrebbe rivelarsi epocale, seppur per motivi diametralmente diversi. Per i pontini infatti resta drammatica la situazione societaria, con l'asta fallimentare che dovrà stabilire i nomi dei nuovi padroni del club ed un eventuale piano di rilancio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

La squadra dal canto suo sembra aver ceduto allo stress, con i pontini reduci da quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti sprofondare all'ultimo posto in classifica. Il che significa salvezza sempre più difficile, con la zona play out lontana addirittura sei punti e la permanenza diretta in cadetteria al momento sette. I due punti di penalizzazione subiti per irregolarità amministrative non aiutano di certo la classifica né il morale, né aiuta dover affrontare proprio in un momento così delicato la squadra del momento. A quarantanove anni di distanza dall'ultima volta, infatti, la Spal è vicinissima ad uno storico ritorno in Serie A.

Pasquetta felicissima per gli estensi che battendo con un fondamentale due a uno in rimonta il Trapani in casa, si sono portati a cinque punti di distanza dall'Hellas Verona secondo, appaiato al Frosinone che occupa però la terza piazza a causa degli scontri diretti favorevoli. Il salto diretto nella massima serie è davvero a un passo, considerando che con più di nove punti di distanza sulle quarte classificate (al momento sono tredici) gli estensi sarebbero comunque sicuri del salto in Serie A.

Allo stadio Francioni di Latina si troveranno faccia a faccia queste probabili formazioni: i padroni di casa giocheranno col portiere Pinsoglio alle spalle della difesa a tre composta dallo spagnolo Garcia, da Coppolaro e dall'argentino Dellafiore. A centrocampo il kenyano Mariga sarà affiancato da Pinato per vie centrali, mentre il romeno Nica a destra e Di Matteo a sinistra giocheranno sulle fasce laterali.

In attacco, tridente nerazzurro composto da Roberto Insigne, Corvia e De Giorgio, autore dell'illusorio gol del vantaggio nel match che ha visto il Latina sconfitto a Salerno. Risponderà la Spal con Meret estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa Schiattarella e Finotto, mentre Giani sarà impiegato in posizione di terzino destro e Cremonesi in posizione di terzino sinistro. A centrocampo spazio per Mora, Vicari e Castagnetti, mentre il mattatore del match contro il Trapani grazie alla sua doppietta decisiva, Antenucci, giocherà nel tridente offensivo assieme a Costa e Lazzari.

Tatticamente, l'allenatore del Latina, Vivarini, confermerà il suo 3-4-3, anche se a margine della sconfitta contro la Salernitana l'allenatore nerazzurro si è soffermato sul difficile momento vissuto dai suoi, ammettendo di non aspettarsi a inizio stagione di doversi trovare a vivere una situazione così complessa, senza certezze per il futuro. Solo l'avvento tempestivo di una nuova società potrà dare continuità in futuro ad un Latina che al momento vede comunque la retrocessione vicinissima.

La Spal di Semplici, schierata col 4-3-3, proverà a compiere invece nella trasferta laziale un ulteriore passo che sempre ad inizio stagione sembrava possibile, quando addirittura qualche giornale segnalava gli estensi in coda alla griglia di partenza della Serie B. Dopo ventitré anni di assenza dalla cadetteria, gli emiliani si sono confermati invece la squadra più solida, capace di reagire anche alle sconfitte più dure, come il doppio ko contro Frosinone ed Avellino di un mese fa.

Classifica alla mano, Spal ovviamente favorita nonostante il fattore campo sfavorevole con quota per la vittoria esterna proposta al raddoppio da Paddy Power. Le agenzie di scommesse vedono moltiplicare per 4.00 con Betclic quanto scommesso sulla vittoria interna dei pontini, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.30 da Snai. Il canale numero 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) trasmetterà in esclusiva per tutti gli abbonati Sky la diretta tv di Latina-Spal, sabato 22 aprile 2017 alle ore 15.00, mentre per vedere la diretta streaming video via internet ci sarà bisogno di collegarsi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

