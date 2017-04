Morto Michele Scarponi/ Tragico incidente in allenamento, aveva 37 anni (oggi 22 aprile 2017)

Michele Scarponi (LaPresse)

MORTO MICHELE SCARPONI: INCIDENTE IN ALLENAMENTO, ADDIO AL VINCITORE DEL GIRO D’ITALIA 2011 (OGGI SABATO 22 APRILE 2017) - Michele Scarponi è morto stamattina in un incidente stradale a Filottrano. Una tragica notizia funesta il mondo del ciclismo a pochi giorni dalla partenza del Giro d’Italia, che Michele Scarponi aveva vinto nel 2011 e che avrebbe disputato quest’anno da capitano della Astana. L’atleta, alle ore 8.00 circa, si è scontrato frontalmente con un camion in via dell'Industria della località della provincia di Ancona. Un normale allenamento si è dunque trasformato in tragedia, il tutto sotto lo sguardo attonito di decine di automobilisti che si sono subito resi conto della gravità della situazione. Attivato il 118, la centrale operativa ha provveduto ad inviare un'ambulanza infermieristica che in pochi minuti ha raggiunto il luogo dell'intervento. Nel frattempo, dall'ospedale regionale di Torrette di Ancona, si alzava in volo l'elicottero. L'anestesista rianimatore non ha tuttavia potuto far altro che constatare il decesso. Michele Scarponi, 37 anni, è deceduto sul colpo.

Nato a Osimo il 25 settembre 1979, professionista dal 2002, Scarponi aveva vinto il Giro d'Italia 2011 dopo la squalifica di Alberto Contador ed era stato appena promosso capitano della squadra kazaka (dove militava dal 2014) per il prossimo Giro d'Italia dopo il forfait di Fabio Aru. Scarponi era un ottimo scalatore, ma era conosciuto e apprezzato anche per le sue doti umane, tanto da essere molto popolare anche su Twitter. Lascia la moglie e due figli gemelli. Una notizia pesantissima per il mondo del ciclismo, a meno di due settimane dal via del Giro d'Italia, la corsa che lo ha visto vincere anche due tappe nel 2009, mentre in classifica, oltre al successo a tavolino del 2011, Scarponi era arrivato per ben tre volte quarto nel 2010, 2012 e 2013. Di grande prestigio anche la vittoria della Tirreno-Adriatico 2009, mentre solo pochi giorni fa, a Pasquetta, aveva vinto la prima tappa del Tour of the Alps. Neanche una settimana dopo, il mondo del ciclismo ne piange la prematura e tragica scomparsa.

