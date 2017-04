Stefano Pioli, ex della partita (LaPresse)

PAGELLE FIORENTINA INTER: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 33^ GIORNATA) PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo divertente e incerto, Inter avanti al 'Franchi' grazie ai gol in rimonta di Perisic e Icardi, dopo il vantaggio iniziale per la Viola, di Vecino! Gara subito accesa e piena di ribaltamenti di fronte: protagonisti i due portieri, prima Tatarusanu (voto 6), indeciso con i piedi ma bravo in anticipo, in uscita sugli attaccanti nerazzurri; soprattutto, decisivo Handanovic, che tra uscite, parate e autogol sventati si merita il titolo di migliore in campo per l'Inter assieme a Perisic (per entrambi, voto 7). Fiorentina in grande difficoltà in avvio, abile però a segnare alla prima vera palla-gol, con cross di Milic (voto 6,5) e tocco ravvicinato e vincente di Vecino (voto 6,5), sotto la traversa. Reazione non troppo convinta ma bruciante dell'Inter, capace di ribaltare tutto nel giro di 6 minuti: prima azione a due tra Candreva (voto 6) e Perisic, con mancino letale del croato; poi grande assist di Joao Mario (voto 6,5) per Icardi (voto 6,5), rapace come al solito nel trovare l'angolino basso e bruciare Tatarusanu. Non impeccabile Sanchez (voto 5) in marcatura sull'argentino, scelta rivedibile di Sousa... Ci aspetta in ogni caso un secondo tempo altrettanto bello e godibile, dal punto di vista emozionale. Inter e Fiorentina si giocano le ultime speranze di Europa, per questo campionato!

VOTO FIORENTINA 5,5 – Non basta il gol e non bastano le occasioni potenziali: l'Inter riesce a cambiare faccia al match nel giro di pochi minuti, serve più Bernardeschi e più solidità difensiva alla Viola

MIGLIORE FIORENTINA MILIC VOTO 6,5 – Tutti i pericoli principali per l'Inter nascono dalla sinistra dell'attacco della Fiorentina, dove lui spinge, crossa e mette in crisi D'Ambrosio

PEGGIORE FIORENTINA SANCHEZ VOTO 5 – Nell'occasione del 2-1 interista dimostra di non essere un difensore centrale, tantomeno un marcatore. Soffre su Icardi

VOTO INTER 6,5 – Tante ombre ma anche la capacità di rientrare in partita con personalità, sfruttando i suoi singoli d'attacco. Attenzione però ai cali di concentrazione dietro

MIGLIORE INTER HANDANOVIC VOTO 7 – Nulla può sul destro di Vecino ma salva la sua porta in almeno altre 3 occasioni, come spesso accade è determinante per Pioli

PEGGIORE INTER D'AMBROSIO VOTO 5 – Non ci capisce molto nel mismatch con Milic, spinge molto meno del solito, passo indietro rispetto alle prestazioni di questa stagione

© Riproduzione Riservata.