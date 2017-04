Piacenza Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Lega Pro 2017: diretta Piacenza Livorno (LAPRESSE)

Piacenza Livorno sarà diretta dall'arbitro Davide Miele della sezione di Torino, assistito dai guardalinee Francesca Di Monte di Chieti e Christian Zanardi di Genova. Il match dello stadio Garilli, in programma sabato 22 aprile 2017 alle ore 14:30, si presenta come uno dei più interessanti nel quadro della 36^giornata di Lega Pro, relativamente al girone A.

Fino a qualche anno fa queste due squadre lanciavano calciatori di spessore come Nainggolan e Tavano nel grande calcio. Oggi provano a risalire la china dopo alcuni anni decisamente bui. Sono due tra le formazioni migliori del girone A, pronte a darsi battaglia anche per quanto concerne i playoff. Dunque le due formazioni vorranno dare spettacolo anche perché vincendo potrebbero migliorare la loro posizione in vista degli spareggi.

Si preannuncia perciò una sfida di grande interesse e che vedrà opposte due squadre che hanno grandi capacità tecniche. Piacenza e Livorno non si risparmieranno anche perché vengono entrambe da ottimi momenti che hanno permesso di capire quanto effettivamente possano essere all'altezza della serie B. Una gara che si prospetta davvero ricca di interesse e che potrebbe davvero far capire chi delle due potrebbe arrivare fino in fondo ai playoff.

Per la formazione di casa il modulo sarà sempre il 3-5-2 che bene ha reso nelle ultime settimane. In porta giocherà Miori mentre in difesa spazio per Pergreffi, Silva e Sciacca. In mezzo al campo agiranno Segre, Cazzamalli e Hraiech come interni mentre sulle fasce agiranno Castellana e Masullo, che avranno il compito di far male dai lati alla squadra toscana. In avanti il pericoloso tandem composto da Nobile e Romero.

Da verificare le condizioni di Taugourdeau, che ha saltato l’ultimo match per un problema ad un ginocchio. Livorno che invece opterà per il 4-3-1-2 con Mazzoni in porta. In difesa previsti Lambrughi, Benassi, Gasbarro e Galli con Valiani, Luci e Marchi disposti a centrocampo. Da trequartista agirà Venitucci mentre in avanti la coppia formata da Maritato e dall'esperto bomber Vantaggiato. L’ex Bari e Crotone è tornato qualche settimana fa da un infortunio.

La formazione emiliana ha trovato in Razzitti un bomber di fondamentale importanza assieme a Romero. Il primo partirà dalla panchina con ogni probabilità mentre il secondo sarà in campo dal primo minuto. Piacenza che vuole vincere anche perché ha dimostrato di avere un centrocampo all'altezza della zona alta della classifica. Hraiech, Cazzamalli e Segre sono ottimi per creare gioco ed occasioni gol.

Il Livorno non può sbagliare quello che è a tutti gli effetti un big match che potrebbe far avvicinare al terzo posto. La squadra di Foscarini ha bisogno perciò del suo bomber, Vantaggiato, elemento cruciale in questa fase. La formazione di casa (segno 1) viene quotata da Bwin a 2.10, mentre a 2.50 troviamo il segno X per il pareggio. Infine il colpo esterno del Livorno (segno 2) viene quotato a 2.65 dimostrazione di quanto sia equilibrata la gara.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Piacenza Livorno sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

