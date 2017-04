Pistoiese Olbia/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

La Pistoiese ospita l'Olbia nel girone A di Lega Pro (foto LaPresse)

DIRETTA PISTOIESE OLBIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pistoiese Olbia sarà diretta dall'arbitro Ilario Guida; alle ore 16:30 di sabato 22 aprile le due squadre scendono in campo per sfidarsi nella trentaseiesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Uno scontro di grande interesse per quel che riguarda la bassa classifica. Infatti Pistoiese-Olbia sarà una sorta di spareggio, soprattutto per i sardi.

D'altronde i toscani sono tranquilli: ormai irraggiungibili i playoff mentre non corrono rischio di playout. Dunque una stagione soddisfacente e che ha messo a riparo da eventuali brutte sorprese, mentre il crollo dell'Olbia in questo 2017 è stato lampante. La squadra sarda fino al mese di gennaio era addirittura in zona playoff e sognava di essere la rivelazione del girone A. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Ora le cose sono cambiate e addirittura i sardi possono ancora correre il rischio di terminare ultimi in classifica la stagione. Una situazione allarmante, ancor di più dopo l'esonero del giovane tecnico, Simone Tiribocchi. L'ex bomber dell'Atalanta non ha saputo cambiare le cose che ora si sono complicate e non poco per l'Olbia che dovrà fare punti contro una Pistoiese che non avendo nulla da chiedere giocherà la sua partita per divertirsi.

La Pistoiese ha trovato in Atzori un tecnico che ha saputo valorizzare alcuni elementi e mettere in mostra talenti puri. La formazione toscana scenderà in campo col 3-4-2-1 con Albertoni in porta, mentre in difesa agiranno Priola, Boni e Zanon. In difesa spazio per Guglielmotti, Benedetti, Fissore e Sammartino mentre sulla trequarti ci sarà sicuramente spazio per Gyasi e Hamlili. I due dovranno fornire palloni utili per il bomber centrale che sarà l'ex attaccante della Primavera dell'Udinese, Rovini.

L'Olbia invece ha bisogno di invertire la rotta e perciò non può certo fare a meno di alcuni elementi che in questa fase sono di fondamentale importanza. In particolare, la squadra scenderà in campo col 4-3-1-2 che vedrà in porta l'olandese van der Want mentre in difesa agiranno Cotali, Dametto, Iotti e Pinna. In mezzo al campo giocheranno Feola, Geroni e Muroni mentre il trequartista sarà Murgia. In attacco spazio al tandem con Kouko e l'ex Cagliari, Daniele Ragatzu.

La Pistoiese ha trovato in Hamlili e Gyasi due elementi giovani e di grande talento. Destinati ad altri palcoscenici e che in questo girone di ritorno sono stati micidiali. Bene anche Rovini che nella prossima stagione potrebbe anche misurarsi con la serie cadetta. In casa Olbia invece, senza Cossu il gioco è nei piedi di Ragatzu, il più talentuoso della rosa. La squadra sarda ha in lui e in Kouko gli elementi fondamentali per creare scompiglio nelle difese avversarie. Una gara che non si può sbagliare quella di domenica contro la Pistoiese.

Passando alle scommesse, la vittoria della Pistoiese viene quotata a 1.75 mentre il pareggio da Bwin viene dato a 2.45. A 3.10 la vittoria dell'Olbia che dovrà provarle tutte per far male alla Pistoiese fuori casa Mister Atzori si è detto entusiasta soprattutto dello spirito guerriero dimostrato dai suoi ragazzi che nelle ultime gare stanno mettendo in campo tutto quello che serve. Riguardo l'Olbia, mister Mereu ha detto che dopo il bel pareggio con la Carrarese serve solo continuità. Non si possono più perdere punti utili in vista di un finale di stagione che sarà di fuoco.

Pistoiese Olbia, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

