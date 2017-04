Pro Vercelli Salernitana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Pro Vercelli Salernitana - LaPresse

DIRETTA PRO VERCELLI SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 37^ GIORNATA) - Pro Vercelli Salernitana sarà diretta dall'arbitro Sacchi; alle ore 15.00 di sabato 22 aprile lo stadio Silvio Piola ospita la partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Il match mette di fronte due delle squadre attualmente più in salute, che hanno ormai praticamente raggiunto i propri obiettivi stagionali, ovvero una salvezza tranquilla, anche se va detto che i campani sono ancora a caccia del colpo grosso, ovvero riuscire ad entrare all'ultimo nella zona play-off, obiettivo che fino a poco tempo fa sembrava ormai fuori portata. Gli ultimi risultati hanno però riavvicinato la Salernitana a questo obiettivo che fino a qualche settimana fa sembrava sfumato, motivo per cui il match in Piemonte assume decisamente importanza; la Pro Vercelli di Longo vuole evitare sorprese, visto che dietro le altre corrono e quindi giocherà senza dubbio per dare continuità ad una impressionate striscia di risultati positivi che l'ha portata quasi a poter festeggiare la salvezza con alcune giornate di anticipo. Vediamo ora più nello specifico come le due squadre arrivano a questo match. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

La Pro Vercelli sta in un certo senso riscrivendo la storia: la vittoria ottenuta contro il Vicenza al Menti non soltanto ha praticamente garantito un altro anno di cadetteria alla gloriosa formazione piemontese e sancito l'allontanamento di Bisoli dalla panchina del Vicenza, ma ha anche significato il decimo risultato utile consecutivo per una formazione che sta entrando nella storia, visto che il record della società, risalente ad una Serie A che oggi è ormai un lontanissimo ricordo, è di 14 risultati utili consecutivi.

I piemontesi ora vogliono continuare la propria corsa e l'obiettivo è centrare la terza vittoria consecutiva e seconda in casa dopo quella pesantissima e inaspettata contro una Virtus Entella impegnata nella corsa ai play-off. E la volontà è quella di fermare anche la rincorsa dei campani a questo obiettivo e la formazione vista nelle ultime dieci partite sembra decisamente in grado di dire la propria, riuscendo a mettere in campo una difesa granitica e un attacco capace di capitalizzare al massimo le occasioni che la squadra crea. In questo senso l'innesto di Bianchi è stato senza dubbio un ottimo colpo.

La Salernitana, che ha confermato Bollini in panchina anche per il prossimo anno, segno che la società di Lotito vuole avviare un progetto di lunga durata, arriva a questo match rinfrancata dalla vittoria casalinga contro il Latina, con un 2 a 1 che dice molto meno di quanto si possa credere rispetto all'andamento del match, dove i campani hanno giocato un buon calcio, peccando però di scarso cinismo sotto porta, il che poteva costare caro contro una squadra affamata di punti come quella laziale.

Ora arriva questa trasferta in terra piemontese, che fa seguito a quella in Umbria contro la Salernitana, finita come peggio non si poteva per i campani, ovvero con una sconfitta per 1 a 0. Quello che Bollini vuole evitare è proprio il ripetersi di un risultato simile, perchè se si vuole sperare nei play off bisogna vincere anche in trasferta o comunque riuscire ad avere più continuità di risultati positivi, cosa che alla Salernitana finora è oggettivamente mancata. Una nota statistica: i campani rispetto ad un anno fa hanno 13 punti in più, mentre i piemontesi 5, segno dell'ottimo lavoro fatto quest'anno dai rispettivi tecnici.

Entrambi i tecnici hanno quasi tutta la rosa a propria disposizione. Risulta probabile che sia piemontesi che campani scendano in campo con la migliore formazione possibile. La Pro Vercelli vuole continuare l'incredibile striscia positiva, mentre la Salernitana vuoel continuare a coltivare il sogno play-off. Che il match sia abbastanza complesso per i campani, lo si capisce abbastanza bene anche dalle quote dei bookmakers, ad esempio quelle della Snai. Un successo della Pro Vercelli viene infatti quotato a 2,40 volte la cifra eventualmente giocata, mentre un colpo esterno dei ragazzi di Bollini è dato a 3,30. Un eventuale pareggio, che comunque farebbe felice la compagine piemontese più di quella campana, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,00 volte l'eventuale cifra giocata.

Pro Vercelli Salernitana sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

