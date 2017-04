Probabili formazioni/ Chievo Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Chievo Torino

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo Torino è valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; si gioca domenica 23 aprile alle ore 15 e oppone due squadre che ormai non hanno nulla da chiedere al loro campionato. Salvezza ampiamente raggiunta e impossibilità di raggiungere l’Europa; discorso chiuso dunque, anche se entrambe vogliono provare a migliorare la loro posizione in classifica e hanno qualcosa da farsi perdonare per un girone di ritorno che non è stato giocato al massimo delle possibilità. Aspettando allora che la partita cominci, andiamo a studiare dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia, analizzando in maniera dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Chievo Torino.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Quattro indisponibili nel Chievo di Rolando Maran, che dovrebbe confermare la scelta di Seculin a scapito del grande ex Sorrentino, che dunque dovrebbe andare ancora in panchina come è sempre stato da quando i veronesi hanno raggiunto la salvezza. In difesa è emergenza sulle corsie, perchè tutti i terzini sono indisponibili o in dubbio: spazio a Cacciatore o Nicolas Frey a destra, se non dovessero farcela a giocare sulla corsia potrebbe essere Izco che però viene preallertato anche per la mancina qualora Gobbi fosse fuori dai giochi. C’è l’ipotesi di allargare Spolli lasciando al centro Dainelli e Bostjan Cesar, ma in ogni caso sarà una linea raffazzonata; a centrocampo Radovanovic dovrebbe riprendersi il posto da playmaker con Lucas Castro e Perparim Hetemaj ai suoi lati, mentre sulla trequarti Valter Birsa è un altro ex. Non vedremo Meggiorini, che a Torino ha vissuto stagioni importanti: stagione finita in anticipo per l’attaccante, al suo posto dovrebbe giocare Pellissier (altro calciatore con trascorsi granata) al fianco di Gakpé che non ha trovato molto spazio da quando ha lasciato l’Atalanta per raggiungere il Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Situazione pessima anche per il Torino, che perde Lukic per squalifica oltre ai tanti indisponibili: in difesa mancano Carlao e Leandro Castan, dunque Rossettini ed Emiliano Moretti avranno in Ajeti il solo ricambio a disposizione. Zappacosta e Barreca dovrebbero occuparsi delle corsie esterne; possibile un cambio di modulo con un 4-2-3-1 nel quale Baselli e Acquah formerebbero la cerniera centrale lanciando Boyé da esterno sinistro spostando Ljajic al centro (in ogni caso a destra ci sarebbe Iago Falque), ma il tecnico serbo potrebbe comunque confermare il 4-3-3 e la scelta dipende dall’impiego di Valdifiori, che ultimamente ha giocato pochissimo essendogli sempre stato preferito Lukic. In ogni caso la prima punta sarà Belotti, capocannoniere del campionato e a caccia di altri gol per staccare Edin Dzeko o comunque rimanere davanti ai giocatori che inseguono; qualora si decida di giocare con il vecchio modulo in campo a rimanere fuori sarà Boyé, con ballottaggio tra Acquah e Benassi (il ghanese appare comunque favorito) per il ruolo di mezzala destra.

DIRETTA TV - Chievo Torino, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 3) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

CHIEVO (4-3-1-2): 90 Seculin; 13 Izco, 3 Dainelli, 12 B. Cesar, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 31 Pellissier, 7 Gakpé

A disposizione: 70 Sorrentino, 32 Bressan, 21 N. Frey, 7 Troiani, 97 Depaoli, 1 De Guzman, 80 Kiyine, 28 Bastien, 45 Inglese

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Sardo, Gamberini, N. Rigoni, Meggiorini

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 23 Barreca; 6 Acquah, 18 Valdifiori, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 29 De Silvestri, 93 Ajeti, 26 Avelar, 16 Gustafson, 19 Iturbe, 11 Maxi Lopez, 31 Boyé

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: Lukic

Indisponibili: Carlao, Castan, Molinaro, Obi, Iturbe

