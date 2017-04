Probabili formazioni/ Juventus Genoa: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Juventus Genoa (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus Genoa rappresenta il posticipo domenicale nella 33esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: il 23 aprile alle ore 20:45 i bianconeri tornano nel loro stadio dopo aver eliminato il Barcellona e guadagnato l’accesso alla semifinale di Champions League. Adesso Massimiliano Allegri vuole tutti concentrati sul campionato, da chiudere quanto prima per poi rituffarsi nelle sfide europee; di fronte un Genoa che all’andata aveva nettamente vinto (3-1) ma che sta attraversando un momento di crisi e, almeno formalmente, deve ancora chiudere i conti con la salvezza. Aspettiamo quindi che le due squadre scendano in campo, andando nel frattempo ad analizzare le probabili formazioni di Juventus Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Qualcosa rispetto al Camp Nou cambierà sicuramente: Pjanic è squalificato e in mezzo al campo dovrebbe esserci Marchisio, lasciato addirittura in tribuna mercoledì sera. Al suo fianco Khedira, che dovrebbe giocare anche perchè sarà squalificato per la semifinale di andata, e dunque sarà in quel momento che vivrà una giornata di riposo in vista del grande finale di stagione; per il resto sicuramente dovremmo vedere qualche variazione in difesa, con Lichtsteiner che tornerà titolare (dovrebbe invece essere confermato Alex Sandro, con Asamoah ancora in panchina) e Chiellini che può essere lasciato in panchina, favorendo al suo posto l’inserimento di uno tra Barzagli e Rugani (probabilmente il secondo, ma anche Benatia si gioca un posto). Davanti, la sensazione è che un po’ tutti abbiano bisogno di riposo: domani contro il Genoa a rimanere fuori potrebbe essere Mandzukic con Sturaro che andrebbe a prendersi la posizione di finto esterno, ma l’ex di giornata (un altro è ovviamente Rincon) può anche andare a sinistra e dunque far riposare Cuadrado. Dybala e Higuain dovrebbero esserci, ma bisognerà valutare entro domani come Allegri avrà visto la squadra dal punto di vista fisico, qualche modifica alla formazione potrebbe arrivare all’ultimo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Il Genoa che arriva a Torino è in difficoltà: ci sono tre squalificati e due portieri indisponibili. Ivan Juric dovrebbe schierare il 3-5-2; a prendere il posto di Izzo in difesa sarà Gentiletti che rimane favorito su Orban, andando così a completare il reparto formato da Burdisso e Munoz a protezione di Lamanna. In mediana mancherà Luca Rigoni: spazio allora a Cataldi come mezzala destra, dall’altra parte del campo va verso la conferma Ntcham mentre a fare gioco in posizione di perno davanti alla difesa sarà Miguel Veloso, che sembra aver pienamente recuperato dai problemi fisici. Per quanto riguarda le corsie laterali, i favoriti sono ancora Lazovic e Diego Laxalt che di fatto non sono mai stati in discussione per tutta la stagione, nemmeno nel corso della breve gestione Mandorlini; davanti bisogna decidere il partner di Giovanni Simeone, doppietta all’andata e tornato a segnare dopo una pausa di quasi tre mesi. Se la giocano Palladino e Pandev: l’ex della sfida sembra in questo momento in vantaggio, ma attenzione al macedone sbloccatosi lo scorso sabato.

DIRETTA TV - Juventus Genoa, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 8 Marchisio; 27 Sturaro, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 14 Mattiello, 38 Mandragora, 28 Rincon, 18 Lemina, 7 Cuadrado

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: Pjanic

Indisponibili: Pjaca

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 24 Munoz, 8 Burdisso, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 94 Cataldi, 44 Miguel Veloso, 10 Ntcham, 93 Diego Laxalt; 9 G. Simeone, 11 Palladino

A disposizione: 38 Zima, 58 Faccioli, 14 Biraschi, 21 Orban, 15 Hiljemark, 4 Cofie, 28 Brivio, 16 A. Beghetto, 32 L. Morosini, 99 Ninkovic, 27 Pandev, 64 Pellegri

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo, L. Rigoni, Pinilla

Indisponibili: Perin, Rubinho

