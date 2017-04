Probabili formazioni/ Lazio Palermo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Lazio Palermo: Mato Jajalo affronta Lucas Biglia (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio Palermo si gioca allo stadio Olimpico: appuntamento domenica 23 aprile alle ore 15 con la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Per il Palermo la retrocessione è ormai scritta: i rosanero devono recuperare 10 punti all’Empoli in sei giornate, non vincono da nove turni e sono condannati a scendere di categoria. La Lazio, archiviato il pareggio di Marassi contro il Genoa senza aver perso punti dalle dirette avversarie, riprende la sua corsa verso la conferma del quarto posto; in ogni caso il raggiungimento della finale di Coppa Italia, insieme all’aritmetica qualificazione della Juventus almeno al playoff di Champions League, ha già spalancato a Simone Inzaghi le porte dell’Europa League. Andiamo dunque a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita di domani pomeriggio, analizzando le probabili formazioni di Lazio Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Lazio ancora senza Marchetti e con il dubbio Lulic; il portiere veneto potrebbe anche aver chiuso in anticipo la sua stagione, nel frattempo sarà ancora Strakosha a occupare i pali biancocelesti con una linea difensiva nella quale Hoedt e De Vrij saranno i centrali, mandando invece Basta (favorito su Patric) e Radu ad agire sulle corsie. Il resto della squadra non cambia: in questa stagione Simone Inzaghi ha trovato grande equilibrio con un 4-3-3 nel quale il centrocampo ha in Parolo e Milinkovic-Savic due ottimi incursori in grado di fare anche la fase di interdizione, mentre Lucas Biglia è il regista incaricato di dare ritmo alla manovra. Nel tridente offensivo Felipe Anderson parte largo a destra e deve creare superiorità numerica con le sue accelerazioni, compito identico dall’altra parte per Keita Balde Diao, mentre tatticamente potrebbe cambiare qualcosa in caso sia Lulic a occupare la posizione di esterno sinistro. Al centro dell’attacco Ciro Immobile, che punta a migliorare il record di 22 gol segnati in campionato: al momento il partenopeo ne ha 18.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Diego Bortoluzzi perde Aleesami (squalificato) ma dovrebbe ritrovare Giancarlo Gonzalez, che però potrebbe essere destinato alla panchina con la coppia centrale in difesa formata da Andelkovic e il bosniaco Sunjic, acquisto di gennaio che abbiamo visto davvero poco. Pezzella è sicuro del posto sulla fascia sinistra, dall’altra parte spazio a Rispoli che rimane favorito su Morganella; a centrocampo, secondo il modulo 4-3-3 che dunque sarà speculare a quello della Lazio, dovrebbe esserci Jajalo nella posizione di regista e perno davanti alla difesa, con Chochev a occuparsi degli inserimenti senza palla e Bruno Henrique che invece sarà una sorta di frangiflutti. Reparto offensivo con Trajkovski che dovrebbe essere confermato come esterno sinistro; a destra invece è ballottaggio tra Diamanti e Sallai con il giovane ungherese che al momento sembra avere un passo di vantaggio, in posizione di prima punta giocherà Nestorovski che ha già timbrato la doppia cifra di gol in campionato, ma ora vuole chiudere al meglio la sua stagione e tenere viva la speranza del Palermo fino all’ultimo.

DIRETTA TV - Lazio Palermo, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 2) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD).

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 8 Basta, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 16 Parolo, 20 Lucas Biglia, 21 Milinkovic-Savic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 14 Keita B.

A disposizione: 55 Vargic, 31 Adamonis, 4 Patric, 13 Wallace, 15 Bastos, 6 J. Lukaku, 96 Murgia, 11 Crecco, 25 C. Lombardi, 18 Luis Alberto, 9 F. Djordjevic, 19 Lulic

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Marchetti

PALERMO (4-3-3): 68 Fulignati; 3 Rispoli, 44 Sunjic, 4 Andelkovic, 97 Pezzella; 18 Chochev, 28 Jajalo, 25 Bruno Henrique; 20 Sallai, 30 Nestorovski, 8 A. Trajkovski

A disposizione: 1 Posavec, 55 Marson, 89 Morganella, 2 Vitiello, 12 G. Gonzalez, 6 Goldaniga, 15 Cionek, 14 Gazzi, 61 Ruggiero, 22 Balogh, 23 Diamanti, 98 Lo Faso

Allenatore: Diego Bortoluzzi

Squalificati: Aleesami

Indisponibili: Rajkovic, Embalo

© Riproduzione Riservata.