Probabili formazioni/ Milan Empoli diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Milan-Empoli, domenica 23 aprile alle ore 15, vale per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: a San Siro i rossoneri arrivano a un appuntamento abbordabile ancora galvanizzati per il modo in cui hanno pareggiato il derby, che era per di più la prima partita con la proprietà cinese. Confermato il sesto posto in classifica, adesso bisogna fare un passo in più per l’Europa sfidando in casa un Empoli che va ancora a caccia della promozione, ma che avendo vinto a Firenze lo scorso sabato ha forse fatto il passo decisivo per tenere a distanza il Crotone. Aspettando che le due squadre scendano in campo domani pomeriggio, andiamo a valutare quali dubbi albergano ancora nella mente dei due allenatori, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - A parte i lungodegenti, Vincenzo Montella (un ex) può contare su tutti i giocatori a disposizione, e di conseguenza potrebbe optare per una formazione che vada a ricalcare quella del derby. Rispetto a una settimana fa torna anche Pasalic, che era squalificato; il croato dunque si gioca una maglia con Kucka e Mati Fernandez, la sensazione è che a fargli spazio potrebbe essere il cileno, mentre José Sosa sembra in procinto di vincere una volta di più il solito ballottaggio con Manuel Locatelli per la cabina di regia. Davanti a Donnarumma potrebbe arrivare la conferma dell’eroe del derby Cristian Zapata, insieme ad Alessio Romagnoli (lui pure in gol nella giornata precedente); Calabria prenota il posto a destra con De Sciglio a questo punto dall’altra parte, a meno che non ci sia un ritorno di Vangioni nell’undici di partenza. Invariato il tridente: Carlos Bacca sta vivendo un altro periodo di magra e questa potrebbe essere la partita giusta per tornare al gol, sulle fasce invece spazio come sempre ai due spagnoli Suso e Gerard Deulofeu (per il secondo sono già iniziate le trattative per provare a confermarlo anche per la prossima partita).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - L’Empoli affronta la seconda trasferta consecutiva con molta più fiducia rispetto a una settimana fa; squalificato Krunic, la maglia di mezzala destra potrebbe essere di Buchel con lui e Dioussé che a questo punto potrebbero dividersi i compiti in fase di impostazione. Restano comunque valide le opzioni José Mauri (un ex della partita) e Andrés Tello, con Daniele Croce che invece sarà confermato dall’altra parte del campo. In difesa Veseli e Pasqual dovrebbero essere i due laterali, con Cosic indisponibile la scelta di Giovanni Martusciello per affiancare Bellusci potrebbe cadere su Federico Barba piuttosto che su Costa. Davanti i solito ballottaggi: El Kaddouri, sbloccatosi anche sotto porta, ci sarà di sicuro e allora bisogna definire quali saranno i due attaccanti che inizieranno la partita. Quasi certo del posto Thiam, che ultimamente ha trovato tanto spazio; al suo fianco il georgiano Mchedlidze sembra essere in vantaggio sia su Maccarone che su Pucciarelli e Marilungo, con questi due l’atteggiamento sarebbe leggermente più cauto.

DIRETTA TV - Milan Empoli, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 96 Calabria, 17 C. Zapata, 13 A. Romagnoli, 2 De Sciglio; 33 Kucka, 23 J. Sosa, 80 Pasalic; 8 Suso, 70 Bacca, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 15 Gustavo Gomez, 29 Paletta, 21 Vangioni, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 73 M. Locatelli, 14 Mati Fernandez, 10 Honda, 9 Lapadula, 11 Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura

EMPOLI (4-3-1-2): 28 Skorupski; 13 Veseli, 6 Bellusci, 19 F. Barba, 21 Pasqual; 77 Buchel, 8 Dioussé, 11 D. Croce; 10 El Kaddouri; 27 Thiam, 9 Mchedlidze

A disposizione: 23 Pelagotti, 1 Pugliesi, 3 Zambelli, 2 Laurini, 15 A. Costa, 4 Dimarco, 88 A. Tello, 5 José Mauri, 17 Zajc, 89 Marilungo, 20 Pucciarelli, 7 Maccarone

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: Krunic

Indisponibili: Cosic

