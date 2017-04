Probabili formazioni/ Sampdoria Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Sampdoria Crotone (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CROTONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sampdoria Crotone si gioca a Marassi per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: le due squadre scendono in campo alle ore 15 di domenica 23 aprile e l’urgenza della vittoria grava tutta sulle spalle dei calabresi. Terzultimo a cinque punti dall’Empoli, il Crotone ha ancora la possibilità di salvarsi a prescindere dalla vittoria dei toscani a Firenze, che ha complicato leggermente i piani; chiaramente però la squadra di Davide Nicola dovrà provare a prendersi il bottino pieno anche domani, approfittando del fatto che la Sampdoria ha ormai poco o nulla da chiedere al suo campionato. Aspettiamo dunque che le due squadre facciano il loro ingresso in campo andando nel frattempo ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Marco Giampaolo sarà ancora senza Luis Muriel e Sala, e in più perde Linetty per squalifica; il modulo resta il solito con Bereszynski che andrà a giocare sulla fascia destra in difesa mentre ci sarà Schick, che lo scorso sabato ha segnato il nono gol in campionato (il primo stagionale in un primo tempo), a fare coppia con Quagliarella nel reparto offensivo, lasciando ovviamente Bruno Fernandes come trequartista. A centrocampo per sostituire Linetty c’è Praet: il belga ha giocato una stagione discreta, anche se probabilmente ci si sarebbe aspettati di più da uno con le sue qualità, queste ultime giornate serviranno per dare un altro sapore alla prima stagione in Serie A. Con lui in mediana agiranno Lucas Torreira, che potrebbe essere alle ultime partite con la maglia della Sampdoria, e Edgar Barreto da mezzala destra; a completare la difesa invece saranno Skriniar e Silvestre che saranno i due centrali a protezione di Viviano, mentre a sinistra potrebbe tornare titolare capitan Vasco Regini, che soffierebbe la maglia a Dodò.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Quasi un derby per Davide Nicola visti i trascorsi con il Genoa: l’allenatore del Crotone si gioca la salvezza con la rosa al completo e per la partita del Ferraris schiera il consueto 4-4-2 con Ceccherini e Gianmarco Ferrari a protezione di Cordaz, mentre sulle fasce ci sono Rosi e Martella (che rimane favorito sull’ex Mesbah). Finto esterno a destra Rohden, una soluzione che permette di aumentare il filtro a centrocampo; la spinta sulla corsia dovrà allora arrivare dall’altra parte, dove Stoian è invece un esterno offensivo che si adatta a fare qualche passo indietro sulla linea dei centrocampisti. In mezzo Crisetig e Barberis vanno verso una maglia da titolare con il possibile inserimento di Capezzi (per tutta la stagione sono stati loro tre a giocarsi i due posti nella cerniera davanti alla difesa). Davanti ovviamente giocherà Falcinelli, 11 gol in campionato; al suo fianco il favorito è Trotta, ma Nicola potrebbe anche decidere per una punta più mobile e dunque dare spazio a Acosty o Simy (quest’ultimo peraltro arriva dal gol segnato contro il Torino).

DIRETTA TV - Sampdoria Crotone, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 5) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 37 Skriniar, 19 Regini; 8 E. Barreto, 34 Torreira, 18 Praet; 10 Bruno Fernandes; 27 Quagliarella, 14 Schick

A disposizione: 1 Puggioni, 30 W. Falcone, 4 L. Simic, 17 Palombo, 5 Dodò, 20 Pavlovic, 23 Djuricic, 21 Cigarini, 11 R. Alvarez, 47 Budimir

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: Linetty

Indisponibili: Sala, Muriel

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 17 Ceccherini, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 31 Sampirisi, 3 Ciaiton, 23 Dussenne, 15 Mesbah, 20 Kotnik, 24 Tonev, 28 Capezzi, 42 Suljic, 9 Nalini, 27 Acosty, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

