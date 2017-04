Probabili formazioni/ Sassuolo Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Sassuolo Napoli: José Callejon al tiro (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo Napoli, lunch match delle ore 12:30, si gioca domenica 23 aprile per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. I partenopei tornano dove erano già stati qualche settimana fa: in vista del secondo posto che porta direttamente in Champions League, domenica potrebbero prenderselo temporaneamente visto che la Roma sarà impegnata il giorno seguente. Avversario il Sassuolo, che ha ormai blindato la salvezza e che nelle ultime giornate ha dimostrato di poter incamerare altri punti una volta che la mente è sgombra dalle ansie di dover centrare l’obiettivo; vediamo allora quali potrebbero essere le decisioni dei due allenatori per questa partita dello stadio San Paolo, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Non sarà facile scegliere la formazione per Eusebio Di Francesco: ai tre lungodegenti si aggiungono due squalificati e ci sono Dell’Orco e Defrel ancora in dubbio. Sulla fascia sinistra in difesa sarà Letschert a giocare in situazione di emergenza, mentre a destra c’è il ballottaggio tra Lirola e Adjapong che abbiamo già vissuto nei turni precedenti. In mezzo, a protezione di Consigli, dovrebbero giocare senza discussioni Acerbi e il grande ex Cannavaro; per quanto riguarda il centrocampo Sensi e Aquilani sono in lizza per la maglia di playmaker, con Lorenzo Pellegrini che è quasi certo di avere il posto e Duncan che invece agirà dall’altra parte (ma attenzione a Mazzitelli che potrebbe essere in campo dal primo minuto). Nel tridente offensivo l’unico sicuro della maglia è Domenico Berardi, ma Matri ormai va verso la conferma viste le condizioni di Defrel; a sinistra in assenza di Politano si giocano il posto Ragusa e Federico Ricci, il primo è in grande vantaggio mentre il giovane cresciuto nella Roma sta avendo molto meno spazio rispetto all’andata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Napoli in formazione tipo, perchè Maurizio Sarri ha tutta la rosa a disposizione: a questo punto rimane solo da capire, come in ogni vigilia che riguarda i partenopei, quali giocatori verranno scelti a centrocampo. Ci sono quattro-cinque elementi per due maglie: al momento Allan e Jorginho vanno verso la conferma, con Zielinski e Amadou Diawara (più defilato Rog) che ovviamente non partono battuti e proveranno a scalare le gerarchie entro domani. Hamsik, titolare come mezzala sinistra, è ormai ad un passo dall’aggancio a Maradona come miglior marcatore nella storia del Napoli. In difesa Strinic dovrebbe avere ancora la meglio su Ghoulam; a destra giocherà regolarmente Hysaj, in mezzo si va verso la conferma di Raul Albiol e Koulibaly. Invariato anche il tridente offensivo: difficile che Milik possa avere spazio dal primo minuto, più facile ipotizzare la soluzione con Mertens (21 gol in campionato) schierato come centravanti e Callejon (che ha raggiunto le 10 reti in Serie A) e Lorenzo Insigne a supportarlo. Nel secondo tempo potrebbe trovare spazio anche Pavoletti, un ex di questa partita (il Sassuolo è la prima squadra con cui ha giocato in Serie A).

DIRETTA TV - Sassuolo Napoli, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) e su quelli della pay tv del digitale terrestre (Premium Sport e Premium Sport HD).

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 20 Lirola, 28 Cannavaro, 15 Acerbi, 55 Letschert; 6 Lo. Pellegrini, 21 Aquilani, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 10 Matri, 90 Ragusa

A disposizione: 79 Pegolo, 1 Pomini, 98 Adjapong, 5 Antei, 39 Dell’Orco, 7 Missiroli, 12 Sensi, 22 Mazzitelli, 11 Defrel, 9 Iemmello, 27 F. Ricci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: Peluso, Politano

Indisponibili: Gazzola, Magnanelli, Biondini

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 3 Strinic; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 4 Giaccherini, 99 Milik, 32 Pavoletti

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.