Probabili formazioni/ Udinese Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Udinese Cagliari (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Udinese Cagliari alla Dacia Arena rientra nel programma della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; sfida che si gioca alle ore 15 di domenica 23 aprile e che mette di fronte due squadre che ormai hanno concluso con esito ampiamente positivo la loro rincorsa alla salvezza. Non avendo motivazioni che guardano alla classifica Udinese e Cagliari giocheranno soltanto per incamerare una vittoria in più e provare a recuperare qualche posizione, questo potrebbe anche portare a una partita aperta e ricca di emozioni. Andiamo dunque a studiare quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Udinese Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Visto l’obiettivo raggiunto, Gigi Delneri può aprire a qualche modifica nella sua formazione tipo; in difesa per esempio Angella, che va verso il recupero, è in ballottaggio con Felipe per affiancare capitan Danilo davanti a Karnezis, a sinistra invece va verso un’altra maglia da titolare Alì Adnan che prenderà il posto di Samir, ancora indisponibile (a destra dovrebbe esserci Widmer). Ancora problemi a centrocampo, con Kums che potrebbe farcela se non altro per andare in panchina; la composizione della mediana dovrebbe essere quella delle ultime uscite, ovvero con Hallfredsson ad agire in cabina di regia avendo alla sua destra Badu e alla sua sinistra Jankto, considerando anche che sia Fofana che Gnoukouri hanno chiuso in anticipo la loro stagione. Spazio invece al solito tridente, almeno secondo le indiscrezioni: Duvan Zapata è ad un solo gol di distanza dal raggiungere la doppia cifra, Thereau ha già segnato 11 reti nel suo campionato (ricalcando di fatto le stagioni precedenti), a destra invece ci sarà Rodrigo De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Per il Cagliari possiamo fare lo stesso discorso di cui sopra; un cambio forzato ci sarà a centrocampo vista la squalifica di Ionita, a prenderne il posto potrebbe essere Deiola con Padoin che andrebbe verso la conferma sul centrodestra, mentre in mezzo al campo in qualità di regista arretrato potrebbe rilanciarsi Davide Di Gennaro, che ultimamente ha perso il posto a favore di Tachtsidis. Dovrebbe invece essere invariata la composizione del reparto avanzato, che sta girando molto bene come ha dimostrato con il 4-0 al Chievo: Joao Pedro alle spalle di Sau, tornato al gol, e Borriello che ha raggiunto le 15 reti stagionali. L’alternativa è Diego Farias, che potrebbe iniziare questa partita sia come seconda punta che come trequartista; il brasiliano però dopo un buon avvio ha pagato qualche problema fisico di troppo e ha trovato scarsa continuità, perdendo il posto nell’undici tipo. Per quanto riguarda la difesa, Pisacane dovrebbe riprendersi il posto da centrale al fianco di Bruno Alves; a destra ci sarà sempre Isla mentre dall’altra parte agirà Murru, possibile alternanza in porta con Gabriel che si gioca la maglia con Rafael Andrade.

DIRETTA TV - Udinese Cagliari, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà visibile in diretta tv sui canali della pay tv del satellite (Sky Calcio 4) mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

UDINESE (4-3-3): 1 Karnezis; 27 Widmer, 4 Angella, 5 Danilo, 53 Alì Adnan; 8 Badu, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 9 D. Zapata, 77 Thereau

A disposizione: 22 Scuffet, 25 Perisan, 75 Heurtaux, 30 Felipe, 34 Gabriel Silva, 26 Kums, 99 Balic, 95 Lucas Evangelista, 19 Matos, 96 Ewandro, 18 Perica

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Faraoni, Samir, Gnoukouri, Fofana

CAGLIARI (4-3-1-2): 1 Rafael A.; 3 Isla, 2 Bruno Alves, 19 Pisacane, 29 Murru; 20 Padoin, 8 D. Di Gennaro, 27 Deiola; 10 Joao Pedro; 25 Sau, 22 Borriello

A disposizione: 28 Gabriel, 13 R. Colombo, 26 Crosta, 24 M. Capuano, 12 Miangue, 18 Barella, 77 Tachtsidis, 16 Faragò, 17 Farias, 32 Kwang-Song Han

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: Ionita

Indisponibili: Ceppitelli, Dessena, Melchiorri

