Pronostici Serie A/ Fiorentina Inter, come finrà? Scommesse sugli anticipi della 33^ giornata (22 aprile 2017)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SUGLI ANTICIPI DELLA 33^ GIORNATA (22 APRILE 2017) - Nuovo turno nel campionato di Serie A 2016-2017, nuovo appuntamento con i nostri pronostici: sono due le partite che si giocano come anticipi della 33esima giornata, sabato 22 aprile dunque saremo già in campo e possiamo subito andare a vedere quello che ci aspetta, ipotizzando quali possano essere i risultati delle partite tenendo conto dei fattori che saranno in gioco (dalla squadra che gioca in casa al trend delle ultime gare passando per motivazioni e situazione generale di classifica). Eccoci allora pronti con i pronostici.

PRONOSTICO ATALANTA BOLOGNA (ore 18) - Per l’Atalanta il discorso è simile a quanto si diceva due settimane fa prima della partita contro il Sassuolo, non a caso pareggiata: la Dea sta giocando un campionato splendido ma, adesso che sente vicino l’obiettivo, non deve commettere l’errore di sottovalutare l’impegno contro una squadra che arriva a Bergamo priva di interessi di classifica. L’Europa League è ad un passo, ma le ultime tre partite casalinghe dell’Atalanta parlano di una vittoria e due pareggi; il Bologna, battuto 2-0 all’andata, non vince da tre partite (un punto) e ha perso sei delle ultime dieci, ma proprio il fatto di arrivare senza pressioni e il giocare contro un avversario superiore e che tutti danno per vincente potrebbe creare la grande sorpresa. Va tuttavia considerato che il Bologna non segna da 270 minuti; anche per questo motivo ci sentiamo di mettere il segno 1 sul nostro pronostico, perciò vittoria dell’Atalanta.

PRONOSTICO FIORENTINA INTER (ore 20:45) - Partita tra due deluse al Franchi: la Fiorentina si è probabilmente tolta da sola dalla corsa all’Europa perdendo in casa contro l’Empoli, una sconfitta clamorosa se pensiamo che la squadra viola arrivava da tre vittorie e un pareggio e non perdeva da metà febbraio. Il segno di una stagione infausta per Paulo Sousa, che non ha mai trovato la quadratura del cerchio e, a differenza dell’anno scorso, non è mai arrivato nei piani alti della classifica. L’Inter sta anche peggio, perchè l’Europa era un obbligo e Stefano Pioli schiantando 7-1 l’Atalanta si era preso la dodicesima vittoria in 16 partite. Da lì però qualcosa si è spezzata: l’Inter non ha più vinto, accumulando due pareggi e due sconfitte, sabato scorso, facendosi rimontare due gol di vantaggio in un derby che a sei minuti dal 90’ vinceva 2-0. Adesso bisogna provare a vincerle tutte e sperare in un passo falso del Milan, altrimenti l’Europa sarà un ricordo; come pronostico saremmo tentati di dare un pareggio (segno X), ci aggiungiamo anche una vittoria dell’Inter e dunque doppia opzione con X2.

