Pronostici Serie B / Insidie per Verona, Frosinone e Spal! Le scommesse e le quote (37^ giornata)

PRONOSTICI SERIE B, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE (OGGI SABATO 22 APRILE 2017, 37^ GIORNATA) – Il campionato di Serie B è giunto alla 37^ giornata, che è cominciata già ieri con due anticipi. Oggi però arriva il piatto forte, dal momento che alle ore 15.00 si disputano ben nove partite: andiamo allora a vedere i possibili pronostici della nostra redazione sportiva circa l’esito di questi incontri che si annunciano quasi tutti di grande interesse, dal momento che si avvicina sempre più il momento dei verdetti definitivi per quanto riguarda promozioni, playoff, playout e retrocessioni.

Pronostico Ascoli Brescia - Importante sfida in ottica salvezza fra due squadre che sono distanziate da due soli punti in classifica, in favore dell’Ascoli che gode pure del fattore campo e di conseguenza di un certo favore nel pronostico. I marchigiani sanno che questo è un turno da sfruttare per fare un grosso passo avanti verso la salvezza senza passare dai playout, anche se naturalmente pure per le Rondinelle la posta in palio sarà assai significativa. Pronostico 1.

Pronostico Avellino Cesena - Sfida tra due squadre che non dovrebbero avere grossi problemi a salvarsi ma che naturalmente puntano a vincere per fare un passo avanti che potrebbe anche risultare già decisivo. L’Avellino si fa preferire sia per il fatto di giocare in casa sia per la migliore posizione in classifica, dunque gli irpini devono essere considerati favoriti nel contesto di una partita comunque abbastanza equilibrata, perché il Cesena ha la possibilità di fare punti. Pronostico 1.

Pronostico Bari Verona - Sfida di grande fascino al San Nicola, fra le due formazioni più blasonate di questa Serie B. Il Verona deve consolidare la posizione per la promozione diretta, il Bari insegue i playoff che potrebbero anche saltare, dunque rallentare l’Hellas avrebbe importanza doppia per i galletti. Posta in palio dunque molto importante: il fattore campo può aiutare il Bari, che però ha qualcosa in meno dal punto di vista tecnico. Sarebbe la classica partita da tripla, ma ci sbilanciamo almeno un pochino dicendo che il Verona non può permettersi di perdere: pronostico X2.

Pronostico Cittadella Carpi - Delicata sfida in ottica playoff allo stadio Tombolato, fra due squadre che condividono lo stesso obiettivo. I tre punti in più in classifica e il fattore campo fanno pendere leggermente il pronostico dalla parte del Cittadella, anche se va detto che il Carpi è una delle migliori squadre della Serie B in trasferta e di conseguenza questo per gli emiliani potrebbe non essere un problema rilevante. Pronostico 1X.

Pronostico Latina Spal - Il fattore campo è l’unico punto a favore del Latina in questa sfida per il resto sbilanciata. La Spal vola sulle ali dell’entusiasmo verso il sogno della seconda promozione consecutiva, i padroni di casa invece sembrano destinati alla retrocessione e devono fare pure i conti con i problemi societari. Attenzione ai colpi di coda, perché per il Latina è già di fatto l’ultima spiaggia, ma tutto ci fa pensare che la Spal non può perdere un’occasione così propizia per allungare ulteriormente in vetta alla classifica: pronostico 2.

Pronostico Pro Vercelli Salernitana - Sfida fra due squadre che stanno bene, che sembrano avere ormai blindato la salvezza e potrebbero anzi - in particolare la Salernitana - guardare ai playoff, che per i campani distano solamente due punti anche se la concorrenza è foltissima. La sfida dunque si annuncia incerta e c’è il rischio di un pareggio che a dire il vero servirebbe a poco ad entrambe, ma che è esito più che possibile dal momento che le forze in campo saranno molto simili: pronostico X.

Pronostico Spezia Entella - Grande attenzione per quello che potrà succedere nel derby ligure, che è pure un delicatissimo scontro diretto in ottica playoff, dal momento che le due squadre sono appaiate a quota 51 punti. In una sfida di questo tipo, ogni dettaglio può fare la differenza e naturalmente il fattore campo dà un piccolo vantaggio allo Spezia, che sa di avere un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi. Ecco perché orientiamo sia pure con cautela il nostro giudizio a favore dei bianconeri: pronostico 1.

Pronostico Ternana Frosinone - Riflettori puntati su questa gustosa sfida fra una Ternana che sta cercando di risalire verso la salvezza e un Frosinone che punta invece alla promozione diretta in Serie A senza dover passare dagli insidiosi playoff. Posta in palio dunque molto importante e sfida aperta a ogni pronostico, ma il Frosinone non può permettersi un altro passo falso dopo avere perso in casa a Pasquetta contro il Novara. Ecco perché, pur con tutte le cautele del caso, diamo leggermente favorito il Frosinone, che deve sfruttare la propria superiorità tecnica: pronostico 2.

Pronostico Trapani Pisa - Delicato scontro salvezza al Polisportivo Provinciale, ma in questo momento il Trapani si fa preferire al Pisa per stato di forma, condizione sia fisica sia psicologica e anche per il fattore campo. I siciliani sanno che questa è un’occasione straordinaria per allontanare le zone più calde e affossare una rivale. Anche il Pisa naturalmente è di fronte a un bivio, ma è atteso da una strada in salita: favoriti i padroni di casa, pronostico 1.

