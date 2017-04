Risultati Lega Pro e Classifica/ Girone A, Alessandria o Cremonese? Diretta gol live score (36^ giornata)

Risultati Lega Pro girone A: la Cremonese è la nuova capolista (Foto LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONE A (36^ GIORNATA, OGGI 22 APRILE 2017) - Terzultima giornata nel campionato di Lega Pro 2016-2017: il trentaseiesimo turno si apre come di consueto sabato 22 aprile, un giorno nel quale assisteremo alle partite del girone A. Un programma che si completerà domenica con il posticipo (se così possiamo chiamarlo) Siena Viterbese (alle 16:30); oggi invece avremo alle ore 14:30 Como Lupa Roma, Cremonese Lucchese, Piacenza Livorno e Tuttocuoio Racing Roma, alle ore 16:30 Pistoiese Olbia, alle ore 18:30 Giana Erminio Pro Piacenza e alle ore 20:30 Alessandria Renate, Arezzo Prato e Carrarese Pontedera.

Dallo scorso giovedì c’è una nuova capolista: la Cremonese ha effettuato il sorpasso sull’Alessandria e adesso ha un punto di vantaggio, diventando improvvisamente la favorita per la promozione diretta. I piemontesi, certi di andare direttamente alla seconda fase dei playoff, hanno tre partite per provare a riprendersi la vetta dopo un campionato assolutamente dominato; ospitano il Renate che lotta per un posto nei playoff e difende cinque punti di vantaggio sulla Pro Piacenza, ospite di una Giana Erminio in cerca di riscatto ma comunque già qualificata ai playoff.

La Cremonese invece affronta in casa la Lucchese, che al momento sarebbe alla prima fase degli spareggi per la promozione ma ha solo tre punti da difendere dagli assalti della stessa Pro Piacenza; Arezzo e Livorno si giocano a distanza il terzo posto con la Giana, rischiano i labronici che vanno sul campo di un Piacenza che invece potrebbe ancora puntare al quarto posto, ma realisticamente potrà solo difendere il sesto dalla Viterbese.

In coda invece non c’è nulla di definito: il Siena si può considerare salvo, la Carrarese difende la sua posizione da Tuttocuoio, Prato e Olbia con Lupa Roma e Racing Roma che realisticamente sono le due squadre in “ballottaggio” per evitare la retrocessione diretta. Un turno entusiasmante e facilmente decisivo; la stagione è stata lunga e per tutte le squadre coinvolte questi sono gli ultimi sforzi per provare a garantirsi le rispettive posizioni in classifica, che puntino alla Serie B o a evitare la Serie D.

Sabato 22 aprile

ore 14:30 Como-Lupa Roma

ore 14:30 Cremonese-Lucchese

ore 14:30 Piacenza-Livorno

ore 14:30 Tuttocuoio-Racing Roma

ore 16:30 Pistoiese-Olbia

ore 18:30 Giana Erminio-Pro Piacenza

ore 20:30 Alessandria-Renate

ore 20:30 Arezzo-Prato

ore 20:30 Carrarese-Pontedera

Domenica 23 aprile

ore 16:30 Siena-Viterbese

CLASSIFICA GIRONE A

Cremonese 72

Alessandria 71

Arezzo 64

Livorno 62

Giana Erminio 60

Piacenza 56

Viterbese, Como 52

Renate 50

Lucchese (-2) 48

Pro Piacenza 45

Pistoiese (-1), Pontedera 42

Siena 39

Carrarese 35

Tuttocuoio 34

Prato, Olbia 33

Lupa Roma 31

Racing Roma 29

