Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, Fiorentina Inter per l'Europa, diretta gol live score (33^ giornata)

Risultati Serie A: l'Atalanta è quinta in classifica (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEGLI ANTICIPI (33^ GIORNATA, 22 APRILE 2017) - Riparte il campionato di Serie A 2016-2017: dopo la scorpacciata della vigilia di Pasqua si torna a giocare per la 33esima giornata, ne mancano dunque sei per chiudere la stagione e siamo ancora in attesa di tutti i verdetti. Come sempre il sabato è giorno dedicato agli anticipi: Atalanta Bologna (ore 18) e Fiorentina Inter (ore 20:45) sono le due partite del 22 aprile.

All’Atleti Azzurri d’Italia continua la corsa dell’Atalanta verso l’Europa League: la Dea si è presa un punto prezioso sul campo della Roma e, anche se non ha vinto, è riuscita a mantenere intatto il suo vantaggio su tutte le inseguitrici. Una giornata che sulla carta era sfavorevole si è trasformata in una grande opportunità: sono ancora 5 i punti di vantaggio sull’Inter e dunque oggi vivremo una sfida a distanza per il sesto posto. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

L’Atalanta ospita il Bologna, che ormai non ha più obiettivi essendo ampiamente salvo; i felsinei però hanno vinto soltanto quattro volte nel girone di ritorno e hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre giornate, e dunque vogliono migliorare la loro posizione di classifica.

Molto più tesa la situazione per l’Inter all’Artemio Franchi: i nerazzurri non vincono da quattro partite (2 punti) e soprattutto arrivano dalla cocente delusione nel derby, quando una vittoria già fatta a sei minuti dal termine si è trasformata in un clamoroso pareggio con tanto di sorpasso mancato ai danni del Milan.

La squadra di Stefano Pioli aveva vinto undici delle 13 partite precedenti; puntava addirittura al terzo posto, poi ha perso smalto lasciando intendere, probabilmente, di non essere ancora pronta per il grande salto di qualità, e pagando adesso il brutto avvio sotto la gestione di Frank De Boer.

La Fiorentina deve mangiarsi le mani per la sconfitta interna contro l’Empoli: avessero vinto, i viola adesso sarebbero a soli tre punti dal sesto posto e sarebbero in piena corsa per l’Europa League. Chiaramente ci sono ancora possibilità di centrare l’obiettivo, realisticamente però la sensazione è che l’ultimo treno sia passato.

Queste dovrebbero anche essere le ultime sei partite di Paulo Sousa sulla panchina viola: da tempo si parla di un addio a fine stagione, recentemente la Roma è spuntata come possibilità per l’allenatore portoghese che ora punterà a chiudere il campionato nel migliore dei modi, sapendo però di non avere raccolto quanto avrebbe potuto in questo biennio.

RISULTATI SERIE A 2016-2017, 33^ GIORNATA





Sabato 22 aprile

ore 18:00 Atalanta-Bologna

ore 20:45 Fiorentina-Inter

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 80

Roma 72

Napoli 70

Lazio 61

Atalanta 60

Milan 58

Inter 56

Fiorentina 52

Sampdoria, Torino 45

Udinese 40

Cagliari, Chievo 38

Bologna, Sassuolo 35

Genoa 30

Empoli 26

Crotone 21

Palermo 16

Pescara 14

© Riproduzione Riservata.