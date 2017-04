Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, la Spal tenta la fuga! Diretta gol live score (37^ giornata)

Risultati Serie B: la Spal ha 5 punti di vantaggio sulle seconde (LaPresse)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (37^ GIORNATA, 22 APRILE 2017) - Sabato 21 aprile la Serie B 2016-2017 torna in campo per concludere la sua trentasettesima giornata; aperta dei due anticipi, la giornata si dipana interamente alle ore 15 di oggi e le partite che vedremo saranno Ascoli-Brescia, Avellino-Cesena, Bari-Verona, Cittadella-Carpi, Latina-Spal, Pro Vercelli-Salernitana, Spezia-Virtus Entella, Ternana-Frosinone e Trapani-Pisa.

La classifica ci consegna una Spal in fuga: la crisi del Frosinone e il grande passo degli estensi ha portato a 5 i punti di vantaggio sulla coppia formata appunto dai ciociari e dal Verona, che sembra in ripresa e che oggi va a Bari, sul campo di una squadra in crisi ma sempre a caccia dei playoff, in cerca di conferme e per provare a fare il passo decisivo.

Un passo che potrebbe non riguardare per forza il secondo posto, ma anche un allungo su chi insegue: battuto proprio nel derby lo scorso lunedì, il Cittadella è scivolato a 8 punti e oggi ospita il Carpi con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno, perchè se il distacco dovesse raggiungere o superare i 10 punti le prime tre salirebbero direttamente senza playoff.

Dunque ci sono tante squadre che tifano per le quarte in classifica, e che nel frattempo devono però provare a blindare la loro posizione in classifica: tra queste la Virtus Entella e lo Spezia, tre delle formazioni che occupano la settima posizione e che oggi si sfidano a Chiavari in una partita delicatissima. Lo è anche quella del Carpi, che se la vede proprio al Tombolato: i ragazzi di Fabrizio Castori cercano di risalire la corrente, stando anche attenti alle spalle dove arriva fortissima la Salernitana, che ospita la Pro Vercelli e già oggi potrebbe trovarsi in zona playoff, ma d’altro canto con una sconfitta permetterebbe ai piemontesi di inserirsi nel discorso.

Entusiasmante anche la lotta per la salvezza: al momento il Trapani sarebbe al sicuro ma non può gettare al vento la grande rimonta, importantissima la partita interna contro un Pisa sempre più in crisi. L’Ascoli si è preso un bel pareggio contro il Perugia ma adesso deve sfruttare la partita casalinga contro il Brescia, c’è poi la Ternana che ospita il Frosinone in crisi mentre il Latina vuole intanto abbandonare l’ultimo posto andando a sfidare la capolista, in un testa-coda tra due squadre che, sia pure con obiettivi diversi, hanno tantissime motivazioni (gli estensi se non altro potrebbero accontentarsi anche del pareggio).

RISULTATI B 2016-2017, 37^ GIORNATA

Sabato 22 aprile

ore 15:00 Ascoli-Brescia

ore 15:00 Avellino-Cesena

ore 15:00 Bari-Verona

ore 15:00 Cittadella-Carpi

ore 15:00 Latina-Spal

ore 15:00 Pro Vercelli-Salernitana

ore 15:00 Spezia-Virtus Entella

ore 15:00 Ternana-Frosinone

ore 15:00 Trapani-Pisa

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Spal 67

Verona, Frosinone 62

Perugia 56*

Benevento 55 (-1)*

Cittadella 54

Virtus Entella, Spezia, Carpi 51

Novara*, Bari 50

Salernitana 49

Pro Vercelli 45

Avellino 44

Cesena 42

Ascoli 40

Trapani, Brescia 38

Vicenza 38*

Ternana 36

Pisa (-4) 32

Latina (-2) 31

SERIE B 2016-2017, 38^ GIORNATA

Lunedì 24 aprile

ore 20:30 Vicenza-Novara

Martedì 25 aprile

ore 12:30 Salernitana-Bari

ore 15:00 Ascoli-Avellino

ore 15:00 Brescia-Ternana

ore 15:00 Frosinone-Spezia

ore 15:00 Pisa-Pro Vercelli

ore 15:00 Spal-Cittadella

ore 15:00 Virtus Entella-Latina

ore 18:00 Cesena-Benevento

ore 20:30 Carpi-Trapani

ore 20:30 Perugia-Verona

