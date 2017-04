Spezia Entella/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Entella - LaPresse

DIRETTA SPEZIA ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 37^ GIORNATA) - Spezia Entella sarà diretta dall'arbitro Chiffi; alle ore 15.00 di sabato 22 aprile lo stadio Alberto Picco ospita la partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Nel programma odierno spicca proprio il derby ligure tra Spezia e Virtus Entella, due squadre che sono ancora in corsa per un piazzamento nei playoff ma che arrivano a questo match con stati d'animo decisamente negativi. Questo derby ligure si può infatti definire senza mezze misure come un derby tra deluse, visto che il turno precedente, quello giocato a Pasquetta, non ha sorriso a nessuna delle due formazioni, che hanno sprecato delle ottime occasioni per scalare posizioni almeno nell'ottica di un buon piazzamento nei play-off. Ora arriva questo derby, che considerando la situazione e il momento in cui arriva, può risultare decisivo per le sorti della stagione di entrambe le formazioni: un pareggio non serve a nessuno, motivo per cui ci si aspetta un match senza mezze misure, o altamente spettacolare o bloccato in modo esasperato. Andando a vedere più nello specifico come arrivano le due formazioni a questo confronto che è decisivo per la loro stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Cominciando dallo Spezia di Di Carlo, va detto che i liguri in quel di Cesena hanno perso un'occasione colossale per ritrovarsi al quarto posto in compagnia di Cittadella e Benevento. Ed invece quel Ciano che Di Carlo avrebbe voluto nella propria rosa quest'anno ha dato al Cesena tre punti pesantissimi in ottica salvezza e ha fatto andare di traversa la Pasquetta al tecnico ed ai tifosi spezzini, che si ritrovano ancora al settimo posto, insieme al Carpi e proprio all'Entella. Come se non bastasse Novara e Salernitana stanno risalendo la corrente e dopo aver agganciato il Bari il prossimo obiettivo è proprio superare le due genovesi e il Carpi. Lo Spezia ha pagato a caro prezzo l'assenza di Granoche, che decisivo nel match precedente a quello contro il Cesena, ha confermato di essere terminale offensivo fondamentale per Di Carlo, che nel match contro il Cesena ha provato a sostituirlo con Giannetti, con risultati pari a zero, e quindi con un Fabbrini che però appare sempre più l'ombra del giovane di belle speranze che tutti avevamo osservato ormai qualche anno fa. E nemmeno il giovane Okereke ha risolto il problema del goal a un Di Carlo che può davvero recriminare per l'assenza di Granoche, che senza dubbio sarebbe stato in grado di capitalizzare al meglio la mole di gioco prodotta dai compagni.

Se lo Spezia non ride, la Virtus Entella di sicuro non se la passa troppo meglio, come testimonia il pareggio contro la Ternana di Liverani, che si conferma squadra in netta ripresa, ma che oggettivamente è inferiore ai liguri e per cui il punto strappato nel turno di Pasquetta è oro. I liguri sono incappati nella seconda giornata storta consecutiva dopo lo stop contro la lanciatissima Pro Vercelli, ma nell'ultimo periodo la squadra è andata in generale a singhiozzo ed è da almeno inizio marzo che le prestazioni non sono più convincenti come la prima parte di stagione. Ora arriva un derby contro lo Spezia che già solitamente è sentitissimo, ma che la posizione di classifica delle due squadre rende ancora più caldo.

Come scenderanno in campo le due formazioni? Per quanto riguarda lo Spezia di Di Carlo risulta probabile che il modulo sia il solito 4-3-3 e per il tecnico dei liguri c'è la buona novella del rientro di Granoche al centro dell'attacco, mentre la brutta notizia è sicuramente l'assenza di Sciaudone, che è stato espulso nel match contro il Cesena e che quindi non sarà in campo contro l'Entella. Gli ospiti giocheranno probabilmente con il 4-3-2-1, ma per quanto riguarda gli undici che andranno in campo è ancora buio fitto, anche se è probabile che vi siano alcuni cambi rispetto al brutto pareggio interno contro la Ternana di Fabio Liverani.

Premesso che un derby è sempre partita dal pronostico assai difficile, va detto che la Snai vede favorito lo Spezia, la cui vittoria contro i cugini dell'Entella viene pagata 2,15 volte la cifra giocata. Un successo dell'Entella è invece quotato a 3,75 volte la scommessa fatta, mentre un pareggio, risultato che non serve a nessuna delle due squadre, viene pagato dalla Snai 3,10 volte la giocata effettuata. Spezia Entella sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 8, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.