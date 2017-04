Ternana Frosinone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ternana Frosinone - LaPresse

DIRETTA TERNANA FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 37^ GIORNATA) - Ternana Frosinone sarà diretta dall'arbitro Abbattista; alle ore 15.00 di sabato 22 aprile lo stadio Libero Liberati ospita la partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Ternana e Frosinone si affrontano in un match che è senza dubbio uno dei più interessanti di questo turno: i motivi sono molteplici. La Ternana, da quando sulla panchina siede Fabio Liverani, ha ripreso a credere nella salvezza e ha inanellato una serie di risultati che pur non avendola ancora portata fuori dalla zona caldissima le consentono di sperare in una salvezza che fino a qualche partita fa sembrava simile ad una utopia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Il Frosinone di Marino invece ha fatto, come era nelle previsioni nonostante il profilo basso tenuto dall'ex tecnico di Catania e Udinese ad inizio stagione, un campionato di vertice ed è in piena lotta per la promozione diretta, vero obiettivo della società ciociara, desiderosa di tornare in Serie A subito e senza passare dalle difficoltà dei play-off. Come si vede la partita ha diversi spunti interessanti, non ultimo quello conseguente a come arrivano le due formazioni a questo confronto, molto importante per le ambizioni di entrambe.

La Ternana di Liverani al momento occupa la terzultima posizione con 36 punti e al momento sarebbe retrocessa. Tuttavia la squadra, sotto la guida dell'ex giocatore di Perugia e Lazio ha ritrovato entusiasmo e anche un pizzico di fortuna, come testimonia il prezioso e insperato 1 a 1 strappato a Chiavari contro l'Entella, stoppata da un goal fortunoso di Diakitè. Tuttavia la prestazione offerta contro la squadra ligure, seppure non ottimale dal punto di vista del gioco, ha confermato quel che si è percepito nelle ultime uscite, ovvero che la Ternana ha recuperato o forse ritrovato quel carattere e quell'agonismo che le sono mancati per larga parte della stagione e che l'hanno fatta sprofondare presto all'ultimo posto in solitaria.

Ora a Terni arriva il Frosinone, che dovrà stare molto attento e non guardare la differenza di classifica, perchè gli umbri stanno costruendo le proprie rinnovate speranze di salvezza proprio tra le mura amiche, dove nelle ultime tre partite hanno colto la bellezza di nove punti, mettendo sotto Trapani, Avellino e Salernitana, riuscendo quindi a dimostrare di potersela giocare anche con squadre, come quella di Bollini, che stanno lottando per altri obiettivi.

Il Frosinone non ha passato una bella Pasquetta, sconfitto nel fortino del Matusa dal Novara e dando modo ai piemontesi di rientrare in zona play-off e al Verona di Pecchia di agganciare il secondo posto. Ora i ciociari devono dividere l'ultima piazza che consente la promozione diretta in Serie A proprio con la squadra veneta e hanno visto la Spal allontanarsi. E proprio dopo il successo esterno ai danni della Spal sembra essersi spenta la luce alla squadra di Marino, che ha messo insieme la miseria di tre punti nelle ultime quattro uscite, consentendo al Verona di rifarsi sotto per l'obiettivo promozione diretta.

La squadra non appare oggettivamente in crisi di gioco e anche il match con il Novara ha confermato questa sensazione. Sembra più un momento storto, che però Marino deve riuscire a raddrizzare se non vuole buttare via la possibilità di arrivare in Serie A senza passare dai play-off.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo va detto che Liverani ha tutti a disposizione e quindi ha grande libertà di scelta su chi schierare. Appare tuttavia probabile che il tecnico decida da un lato di confermare il 3-5-2 con cui ha giocato a Chiavari e dall'altro di dare fiducia agli undici che sono scesi inizialmente in campo, con Diakitè e Ledesma chiamati a dare esperienza e sostanza a difesa e mediana. Marino sembra orientato a schierare ancora una volta il 4-3-3, ma rispetto al match con il Novara, che è stato segnato da alcuni errori difensivi, appare probabile qualche cambio in difesa, anche se il tecnico deve ancora fare delle valutazioni.

A riprova che il match tra Ternana e Frosinone appare assai equilibrato, vi è il fatto che una vittoria del Frosinone è quotata dalla Snai a 2,40 volte la cifra giocata, mentre un successo umbro è dato ad una quota non troppo distante, ovvero 3,30 volte la scommessa effettuata. Un pareggio viene invece pagato, sempre dalla Snai, a 3,00.

Ternana Frosinone sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 2, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.