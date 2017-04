Trapani Pisa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Trapani Pisa - LaPresse

DIRETTA TRAPANI PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 37^ GIORNATA) - Trapani Pisa sarà diretta dall'arbitro Serra; alle ore 15.00 di sabato 22 aprile lo stadio Polisportivo Provinciale di Erice ospita la partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Match ad altissima tensione tra il rigenerato Trapani di Calori e il Pisa di Gattuso, invece sempre più impelagato nelle ultime posizioni e non soltanto per i punti di penalizzazione. Il match che andrà in scena in Sicilia è uno di quelli dove ogni singolo pallone pesa moltissimo e in cui i tre punti possono davvero risultare decisivi per le sorti del campionato di entrambe.

Senza dubbio, anche guardando le ultime prestazioni, il Trapani parte con i favori del pronostico, anche se i toscani sono quasi all'ultima spiaggia e non è assolutamente da escludere una partita all'arma bianca per cercare di giocarsi le ultime residue speranze di permanenza in Serie B, traguardo conquistato soltanto un anno fa, sempre con Gennaro Gattuso in panchina. Dunque andiamo a vedere come arrivano le due formazioni ad un match che potrebbe davvero decidere in parte il loro destino nella prossima stagione agonistica…

Il Trapani di Calori, nonostante la sconfitta subita a Ferrara per mano della Spal, guarda con fiducia alla prosecuzione del campionato e alle ultime sei sfide di campionato. Il motivo per cui Calori ed i suoi ragazzi possono essere comunque soddisfatti è presto detto: solo un grande Antenucci ha permesso ad una Spal rabbiosa e comunque vogliosa di centrare la Serie A, di mettere a segno la rimonta che le ha consegnato i tre punti. I siciliani hanno infatti giocato un match decisamente gagliardo, mettendo in seria difficoltà la squadra di Semplici, la quale ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per venire a capo di un match tra i più complicati di tutta l'annata.

Il Trapani ora è chiamato a riprendere subito la marcia e a ripartire dai successi contro il Vicenza e il Perugia. Nei due match precedenti a quello contro la Spal erano infatti arrivate due affermazioni, per 1 a 0 (al Menti) e per 3 a 0 in casa. I siciliani in questo momento ha 38 punti in classifica, come il Brescia: lo spettro dei play out è ancora forte, ma se si pensa che fino a un paio di mesi fa la squadra sembrava destinata alla retrocessione si capisce il grande lavoro fatto da Calori e dal suo staff.

In Sicilia arriva però un Pisa che ormai è disperato, come testimoniano i 32 punti con annesso penultimo posti in classifica. Senza le penalità la squadra toscana avrebbe 36 punti e sarebbe comunque in piena zona play-out. L'ultima vittoria è quella esterna di Ascoli, ormai quasi due mesi fa. Da allora niente più vittorie e una serie di pareggi e sconfitte che hanno fatto precipitare la situazione.

Gli ultimi due turni casalinghi dovevano sulla carta essere quelli del rilancio delle ambizioni per il Pisa ed invece sono arrivate due sconfitte, entrambe per 1 a 0, rispettivamente contro Cesena e Avellino, ovvero due squadre comunque alla portata di una formazione che pur non potendo contare su un tasso tecnico elevato, avrebbe almeno in teoria la possibilità di giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata. La trasferta in terra siciliana ha tutti i crismi dell'ultima spiaggia: una sconfitta farebbe infatti allontanare una diretta concorrente come il Trapani e renderebbe la classifica quasi del tutto irrecuperabile.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo è possibile che entrambi i tecnici decidano di effettuare alcuni cambi rispetto alle ultime esibizioni. I ragazzi di Calori hanno speso tanto nel match contro la Spal, mentre Gattuso proverà a dare l'ultima disperata sterzata alla stagione rimescolando ancora, per quanto possibile le carte. Chi nel Pisa è chiamato senza dubbio a dare qualcosa in più è Andrea Lazzari, giocatore con più esperienza tra quelli militanti nella compagine toscana.

Andando a vedere i pronostici di questa partita ci si rende conto di come la missione del Pisa sia giudicata quasi impossibile dai bookmakers. Limitandoci alla Snai, vediamo come una vittoria dei siciliani è quotata a 1,95 volte la cifra eventualmente giocata, mentre un successo del Pisa, unico risultato che potrebbe garantire ancora qualche speranza di salvezza, ha quota molto più alta, ovvero 4,75 volte la cifra giocata.

Un pareggio, che sicuramente farebbe più comodo al Trapani, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,00 volte la cifra giocata. Trapani Pisa sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 7, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 e Sky Supercalcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

