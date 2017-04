Tuttocuoio Racing Roma/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Tuttocuoio Racing Roma (Foto LaPresse)

DIRETTA TUTTOCUOIO RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio Racing Roma verrà diretta dall'arbitro Luca Detta; si gioca alle ore 14:30 di sabato 22 aprile per la trentaseiesima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. Uno scontro salvezza fondamentale quello che andrà in scena in terra toscana allo stadio Ettore Mannucci. La formazione di casa ha bisogno della vittoria per provare ad evitare la zona playout: una sfida che potrebbe perciò far capire davvero fino a dove può arrivare la squadra toscana. Racing Roma che è all'ultima chiamata per provare ad agguantare una salvezza che potrebbe essere alla portata.

I laziali vogliono vincere anche perché una sconfitta potrebbe ufficialmente compromettere il cammino per la salvezza. Ci saranno tante motivazioni in campo per assistere ad una gara molto divertente e che si prospetta ricca di gol. Nessuna delle due vuole regalare punti ad una diretta concorrente. Infatti Tuttocuoio e Racing Roma rischiano di incontrarsi anche ai playout per evitare la retrocessione.

Prevista anche una ottima cornice di pubblico visto che questo scontro salvezza è cruciale per entrambe le formazioni. Chi perde rischia seriamente di dover dire addio alla Lega Pro nelle prossime settimane. Per quel che riguarda le probabili formazioni, il Tuttocuoio sa di non poter commettere errori e perciò punta con decisione sui suoi migliori uomini. In campo col 4-3-3: Nocchi giocherà in porta mentre avanti a lui la difesa composta da Mulas, Falivena, Bachini e Picascia. A centrocampo nel Tuttocuoio giocheranno Berardi, Caciagli e Provenzano, mentre il tridente d'attacco vedrà Ferrari e Masia esterni a supporto della punta centrale che sarà l'esperto Gelli.

Racing Roma che invece opterà per il 3-5-2 che da qualche settimana ha dato buoni risultati. Per vincere la formazione laziale punterà su Reinholds in porta, Dicuonzo, Vastola e Caldore in difesa. A centrocampo invece spazio sicuro per Ricciardi, Corticchia e Massimo mentre saranno Bigoni e Selvaggio i due esterni. In attacco spazio invece al tandem composto da Majtan e dall'esperto centravanti scuola Lazio, Claudio De Sousa.

La formazione toscana punta con decisione sul suo centrocampo di qualità con Provenzano che avrà il compito di creare gioco. In avanti invece chi promette qualità e fantasia è l'argentino Ferrari, uno dei migliori fin qui. Bene anche Gelli in avanti, bomber di sicura affidabilità e che ha il vizio del gol. Mentre Racing Roma che ha bisogno dell'esperienza dei suoi elementi: da Vastola a De Sousa, tutti possono fare bene in queste ultime due gare. La squadra laziale dovrà fare una partita offensiva per provare a battere il Tuttocuoio che sembra davvero avere qualcosa in più, non solo in classifica.

Passando alle scommesse, la vittoria dei padroni di casa toscani viene quotata a 1.90 da Bwin. Lo stesso bookmaker quota il pareggio a 3.40 mentre più difficile almeno sulla carta la vittoria del Racing Roma in trasferta essendo quotata a 3.70. Mister Fiasconi ha predicato calma chiedendo ai suoi ragazzi di mantenere i piedi per terra. La salvezza è possibile ma bisognerà aggiudicarsi l'importantissimo match contro il Racing Roma. Il tecnico del Racing Roma, Mattei, ha invece ammesso di credere fermamente nella salvezza. Non è impossibile anche perché la formazione laziale ha dimostrato di poter seriamente ambire alla permanenza nella categoria attuale.

Tuttocuoio Racing Roma, come tutte le partite di Lega Pro, non sarà trasmessa in diretta tv; per seguire la gara avrete però a disposizione la diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da questa stagione richiede il pagamento di una quota in abbonamento per accedere alle immagini.

