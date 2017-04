Arsenal Manchester City/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arsenal Manchester City - LaPresse

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SEMIFINALE FA CUP 2017) - Arsenal Manchester City, semifinale della Fa Cup 2017 che si disputa oggi pomeriggio alle ore 16.00 italiane, sarà una sfida di grande importanza per entrambe le formazioni. D'altronde entrambe sanno di potersi giocare le proprie carte per ottenere almeno una gioia in una competizione importante. Infatti sia l'Arsenal che il Manchester City sono le due grandi delusioni di questa stagione in Premier League. I tifosi dell'Arsenal sono infuriati con Arsene Wenger, ormai sempre più lontano dalla panchina dei Gunners, accusato di essere diventato troppo rinunciatario e di aver speso male i soldi.

La squadra di Guardiola invece dopo la cocente delusione in Champions League contro il Monaco vuole almeno salvare una stagione che potrebbe diventare anonima e deludente. Il tecnico spagnolo non ha portato la sua impronta vincente e perciò proverà a fare di tutto per regalare quanto meno un trofeo nazionale ai propri tifosi. Ci sono tutti i presupposti per vedere una gara spettacolare e che potrebbe rivelarsi molto divertente ed emozionante a più riprese.

Il modulo scelto dal tecnico francese per il suo Arsenal è il 3-4-2-1 con cui proverà a scardinare l'ordinata retroguardia del Manchester City. La formazione di Londra vedrà in porta Petr Cech mentre in difesa spazio per Gabriel, Koscielny e Holding. A centrocampo agiranno Chamberlain, Ramsey e Xhaka oltre a Monreal avanzato dalla difesa. I trequartisti invece saranno Ozil e Sanchez che dovranno fornire palloni utili per il centravanti francese, Olivier Giroud che proverà a far male al Manchester City.

Per quanto concerne invece gli uomini di Guardiola, il modulo sarà il 4-1-4-1 con Bravo in porta. In difesa invece giocheranno Navas, Kompany, Otamendi e Clichy. A centrocampo invece giocheranno Fernandinho come schermo avanti la difesa, oltre a De Bruyne, Toure, Silva e Sane che invece agiranno più avanzati. La punta centrale sarà Aguero, pronto a regalare un successo alla formazione britannica dopo tanto tempo. In panchina ci saranno invece sia Sterling che Iheanacho, due elementi in grande forma in questa fase della stagione.

Per quanto concerne il modo di giocare, l'Arsenal predilige la qualità dei suoi trequartisti. Soprattutto Ozil crea molte occasioni oltre alla rapidità di uno come Sanchez che è davvero pericolosissima. La formazione londinese ha anche in Giroud un ottimo elemento per l'attacco visto che segna regolarmente. Per il Manchester City sempre meglio Kevin De Bruyne, ormai diventato una vera e propria stella della squadra di Guardiola. Ritrovato anche Aguero, voglioso sempre più di conquistare anche un successo a livello europeo per la sua formazione. Per le scommesse sulla semifinale di FA Cup, l'Arsenal viene quotato da Bwin a 2.30 mentre il pareggio a 3.20. Il colpo del Manchester City in trasferta a Londra viene quotato a 2.70.

La semifinale di FA Cup tra Arsenal e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204 della piattaforma satellitare: telecronaca dalle ore 16.00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

