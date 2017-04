Atp Montecarlo 2017/ Diretta Nadal-Ramos Vinolas info streaming video e tv, orario della finale (Tennis, oggi)

Diretta Atp Montecarlo 2017, Rafa Nadal (LaPresse)

DIRETTA ATP MONTECARLO 2017: NADAL RAMOS VINOLAS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA FINALE (TENNIS, OGGI DOMENICA 23 APRILE 2017) – Diretta Nadal-Ramos Vinolas: al torneo Atp Montecarlo 2017 siamo arrivati alla finale, che con inizio del match alle ore 14.30 assegnerà il titolo del terzo torneo Masters 1000 della stagione del grande tennis, il primo sulla terra rossa europea che da qui al Roland Garros sarà assoluta protagonista. Tutti i riflettori saranno naturalmente puntati su Rafa Nadal: il maiorchino va a caccia del decimo titolo sulla terra rossa del Principato ed è il logico favorito per il successo contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas. Tutto è dalla parte di Nadal, che sulla terra rossa domina da oltre un decennio, che a Montecarlo è praticamente perfetto, che quest’anno è tornato al top e in pratica si è inchinato solo a Roger Federer (a Montecarlo assente) e che in questa settimana ha letteralmente travolto tennisti di ottimo livello come Zverev e Goffin, travolti rispettivamente con un doppio 6-1 negli ottavi e per 6-1, 6-3 nella semifinale di ieri. Adesso la doppia cifra di torneo vinti è davvero ad un solo passo per Nadal e siamo sicuri che Rafa non vorrà fermarsi proprio sul più bello.

Per Albert Ramos-Vinolas questa invece è già senza ombra di dubbio la settimana più bella della carriera, con la perla della vittoria ai danni di Andy Murray, confermata dai successivi successi contro gente del livello di Cilic e Pouille. Tante belle vittorie che hanno dato in premio allo spagnolo la finale di un torneo Masters 1000 - i più importanti dopo quelli del Grande Slam - proprio contro il leggendario connazionale. La domanda di tutti gli appassionati è però adesso inevitabilmente la stessa: Ramos-Vinolas saprà giocarsela contro Nadal o assisteremo a un monologo di Rafa?

Per scoprirlo, ricordiamo che il torneo Atp Montecarlo 2017, come tutti i Masters 1000 della stagione di tennis, viene trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2, canale numero 202 della piattaforma satellitare; esclusiva dunque per gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Punti di riferimento importanti saranno naturalmente anche il sito ufficiale del torneo ATP di Montecarlo (che è disponibile anche in italiano) e i suoi riferimenti sui social network.

