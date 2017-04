Casertana Matera/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana Matera, Foto LaPresse

DIRETTA CASERTANA-MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 36^ GIORNATA) - Casertana Matera, diretta dal signor Viotti di Tivoli, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match tra due squadre impegnate nella volata finale dei play off a tre giornate dalla fine della regular season del campionato di Lega Pro. Due formazioni chiamate ad affrontare un finale di campionato che è già definito per la formazione lucana, ormai sicura della partecipazione alla post season e praticamente anche del terzo posto, considerando i sei punti di vantaggio sulla Juve Stabia quarta. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

L'ultimo pareggio casalingo contro il Lecce secondo della classe è stata una conferma dello spessore della squadra allenata da Auteri ma anche un motivo per avere un pizzico di rimpianto in più considerando quanto fatto vedere nel corso dell'annata dalla squadra, che a tratti aveva dato l'impressione di poter lottare per il salto diretto in cadetteria. E' tornata in bilico la qualificazione ai play off per la Casertana che arriva all'appuntamento reduce da tre sconfitte consecutive in campionato.

I rossoblu hanno ceduto il passo contro Siracusa, Foggia ed Akragas, ritrovandosi ora sulla linea di confine tra le squadre che parteciperanno ai play off e quelle che non ce la faranno. La squadra sembra in calo di motivazioni, e la situazione andrà bilanciata in queste ultime partite anche per regalare una maggiore soddisfazione ai tifosi in subbuglio dopo quanto accaduto nelle ultime settimane. Considerando la quota non altissima, non partecipare ai play off sarebbe una beffa per i campani, che hanno dovuto fare i conti anche con una penalizzazione di due punti.

4-3-3 confermato per la Casertana allenata da Andrea Tedesco, mentre il Matera giocherà con 3-4-3 ormai marchio di fabbrica per i lucani, col tecnico Auteri che in questa settimana oltre alla sfida di Caserta dovrà anche preparare la sfida di mercoledì prossimo a Venezia, in cui sarà in ballo la Coppa Italia di Lega Pro contro i padroni di casa lagunari: il Matera partirà dal vantaggio dell'andata, un uno a zero che andrà però mantenuto contro una squadra che ha già conquistato la promozione in Serie B.

Le probabili formazioni dell'incontro: padroni di casa schierati con Ginestra a difesa della porta, mentre D'Alterio giocherà sulla corsia laterale di destra in difesa e l'uruguaiano Ramos sulla corsia laterale di sinistra. Lorenzini e Rainone giocheranno al centro della retroguardia, mentre nel terzetto di centrocampo i titolari saranno De Marco, Carriero e Magnino. A Colli saranno affidati i compiti da trequartista, mentre l'argentino Corado e Cisotti giocheranno come coppia d'attacco. Risponderà il Matera con una difesa a tre con De Franco, Ingrosso e Mattera davanti al portiere Tozzo. Armellino e De Rose saranno i due centrali di centrocampo, mentre Di Lorenzo presidierà la fascia destra e Armeno la fascia sinistra sulla linea mediana. Nel tridente offensivo toccherà invece a Negro, Strambelli e Carretta.

Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, nonostante il momento estremamente negativo la Casertana viene considerata favorita in virtù del fattore campo, con Paddy Power che propone a 1.95 la quota per il successo dei campani e a 3.35 la quota relativa al pareggio. L'eventuale successo esterno dei lucani viene invece proposto a una quota di 3.75 da William Hill. Per quanto riguarda la visione in diretta streaming video dell'incontro, Casertana-Matera, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà disponibile via internet per tutti gli abbonati al sito sportube.tv che trasmetterà in esclusiva sul pacchetto Lega Pro Channel. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (36^GIORNATA)

