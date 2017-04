Chievo Torino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Torino (Foto LaPresse)

DIRETTA CHIEVO TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 33^ GIORNATA) - Chievo Torino, che sarà diretta dall'arbitro Mariani, si gioca alle ore 15 di domenica 23 aprile ed è valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La sfida del Bentegodi è una gara tra due formazioni che hanno una classifica tranquilla ma che vogliono riscattarsi dopo due risultati deludenti.

Infatti il Chievo Verona arriva dalla pesante sconfitta rimediata in Sardegna contro il Cagliari di Rastelli. La squadra veneta ha giocato male e vuole risollevarsi in casa contro il Torino che di certo non è avversario semplice in questa fase. I granata di Mihajilovic sono una delle grandi delusioni di questo campionato. Ci si aspettava molto di più da una formazione che nel mercato estivo si è nettamente rinforzata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CHIEVO TORINO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Sarà comunque una gara ricca di interesse anche per capire chi potrà avere spazio nelle due squadre nella prossima stagione. In casa Chievo si sta già iniziando a programmare il futuro mentre il Torino ha voglia di capire chi potrà essere confermato per tentare l'assalto all'Europa. Potrebbe essere una gara ricca di spettacolo visto che entrambe sono tranquille e non hanno problemi di classifica per cui si lasceranno andare e giocheranno a viso aperto.

Il Chievo arriva da un momento assolutamente negativo. Un'involuzione che comunque non mette a rischio la permanenza in massima serie per la formazione di mister Maran che vuole comunque chiudere bene la stagione che di certo è stata positiva. Sono 3 le sconfitte consecutive rimediate e quello che preoccupa è la sterilità dell'attacco. Un solo gol segnato nelle ultime 3 partite e peserà ancor di più l'assenza di Meggiorini che ha praticamente finito la stagione per via di un brutto infortunio subito nella trasferta di Cagliari.

Invece il Torino arriva da 2 pareggi e una vittoria. L'unica vittoria è stata ottenuta sul campo del Cagliari, mentre i 2 pareggi sono arrivati a domicilio contro Udinese e Crotone. Le sfide hanno comunque messo in mostra la fragilità della difesa che non appare imperforabile. Nelle ultime 3 gare ha sempre preso gol la formazione di Mihajilovic, dimostrazione che è questo il tallone d'Achille della squadra. Senza dimenticare quanto pesino gli errori di Joe Hart commessi nelle ultime gare di campionato.

Per quel che riguarda invece i precedenti, le ultime 5 gare tra Chievo e Torino sono state ricche di gol e molto divertenti. In particolare, si contano 2 vittorie a testa ed un solo pareggio tra queste due formazioni, dimostrazione di quanto si tratti comunque di sfide molto equilibrate. Nella scorsa stagione fu il Chievo Verona ad avere la meglio in casa per 1-0 al termine di una bella gara che fu decisa dal gol di Lucas Castro che trovò l'angolino giusto per battere Padelli. Mentre invece l'ultima sfida giocata è quella andata in scena all'Olimpico nel girone d'andata di questa stagione. In qulla occasione il Torino si è imposto per 2-1 grazie alla bella doppietta dell'esterno spagnolo Iago Falque, mentre in chiusura di gara è stato Inglese a siglare il gol della bandiera per i veneti di Maran.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una sfida molto divertente ed entusiasmante in casa del Chievo, dato che entrambe se la giocheranno a viso aperto e senza dover guardare alla classifica con preoccupazione particolare. Passando invece alle scommesse, la vittoria del Chievo Verona viene quotata a 3.00 da Bwin mentre il pareggio tra queste due formazioni a 3.30. A 2.30 viene data invece la vittoria esterna dei granata che sono favoriti dunque.

Per Maran una stagione soddisfacente e che potrebbe aprirgli le porte di una panchina più ambiziosa come quella del Sassuolo. Il tecnico non ha voluto commentare le voci relative al suo possibile trasferimento in Emilia ma ha lasciato intendere che il suo futuro al Chievo non è per nulla scritto. Mihajilovic invece è consapevole che il Torino è tra le grandi deluse di questo campionato. Lo stesso serbo ha ammesso che si aspettava di più e si poteva fare di più. Ora l'obbiettivo è divertirsi e fare in modo che Belotti possa essere il capocannoniere stagionale della massima serie. Attesa comunque una risposta dopo il deludente pareggio in casa col Crotone.

Chievo Torino verrà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite: appuntamento allora su Sky Calcio 3, con la possibilità di seguire la partita del Bentegodi anche in diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.





